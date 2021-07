Vintage Woolrich-label vormt uitgangspunt voor samenwerking Woolrich en Danielle Cathari

De Amsterdamse ontwerper Daniëlle Cathari gaat een samenwerking aan met het iconische Amerikaanse outerwear-merk Woolrich, zo blijkt uit een persbericht. De samenwerking strekt zich uit over meerdere seizoenen, waarin Cathari een nieuwe draai zal geven aan het Woolrich-erfgoed in de vorm van een reeks vrouwencollecties.

Startpunt voor dat proces was een vintage label van The Woolrich Woman-lijn dat Cathari in oktober 2020 aantrof tijdens een bezoek aan de Woolrich-archieven in Bologna. De specifieke sublijn van Woolrich, in de jaren tachtig ontwikkeld voor de alledaagse, moderne vrouw, bestaat al lang niet meer, maar de symboliek van het label werd voor Cathari de basis voor een ‘progressieve en speelse revival’ van The Woolrich Woman.

Daniëlle Cathari blaast ‘The Woolrich Woman’ nieuw leven in

Die herleving van The Woolrich Woman sluit aan bij Cathari’s eigen ontwikkeling als mens en als modeontwerper. “‘The Woolrich Woman’ nieuw leven inblazen heeft sentimentele en persoonlijke waarde voor mij,” aldus Cathari in het persbericht. “Mijn visie op deze vrouw is gevormd door mijn eigen ervaringen met het vrouw-worden. Hoe je je voelt heeft alles te maken met hoe je je kleedt. Ik wil dat vrouwen zich comfortabel, veilig en gelukkig voelen in mijn ontwerpen, waar ze ook gaan en wat ze ook doen.”

“We hebben Daniëlle Cathari volledige creatieve vrijheid gegeven om onze geschiedenis te interpreteren,” aldus Andrea Canè, creatief directeur bij Woolrich. Cathari’s visie op de alledaagse vrouw is ‘praktisch en elegant tegelijk’, vindt Canè. Daarnaast heeft Cathari aan de collecties ‘haar persoonlijke handtekening toegevoegd in de vorm van een spel met deconstructie en reconstructie’.

De eerste collectie die voortkomt uit de samenwerking tussen Cathari en Woolrich bestaat uit outerwear, breisels en accessoires. De lancering van de collectie staat gepland voor 24 september.