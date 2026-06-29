Vinted-advertenties onder vuur: Franse autoriteiten starten onderzoek na beschuldigingen

Vinted ligt momenteel onder vuur nu verschillende posts en video's op sociale media over verdachte advertenties op de tweedehandsmarktplaats viraal gaan. De video's, reels en posts worden op grote schaal gedeeld op sociale mediaplatforms als TikTok, Instagram, Reddit en X. Ze tonen tientallen screenshots van advertenties, met name van speelgoed, die verdacht of mogelijk gecodeerd zouden zijn en gelinkt aan criminele activiteiten.

Gebruikers van sociale media die de advertenties delen, beweren dat ze verband houden met kinderhandel. Sommige advertenties bevatten naar verluidt details over leeftijd, lengte, afmetingen, geslacht of ras. Verschillende advertenties hebben ook ongewoon hoge prijzen van vier cijfers voor gewone artikelen, en beschrijvingen met woorden als ‘klein’ en ‘gezond’.

Screenshot of alleged listing on Vinted Credits: Worriedphoebe via Instagram

Beweringen op sociale media linken Vinted-advertenties aan mogelijke kinderhandel

De online reacties op de beweringen zijn snel en emotioneel. Veel gebruikers vragen Vinted om opheldering, wat de bredere zorgen over de veiligheid van kinderen en online platforms weerspiegelt. Als reactie hierop startte Vinted een onderzoek naar de advertenties, maar het bedrijf stelt geen bewijs te hebben gevonden dat de advertenties in verband brengt met illegale of criminele activiteiten. Het in Litouwen gevestigde bedrijf deelde de volgende verklaring in een van zijn meest recente Instagram-posts:

“We zijn op de hoogte van de aanhoudende geruchten over deze advertenties en willen de feiten delen. Na een grondig onderzoek hebben we geen bewijs gevonden dat ze in verband brengt met criminele activiteiten. De geruchten zijn gebaseerd op een misverstand over de werking van ons platform. De leeftijd die bij deze advertenties wordt vermeld, verwijst naar de leeftijdsgroep waarvoor het speelgoed bedoeld is – vergelijkbaar met het leeftijdsetiket op de verpakking van speelgoed – en niet naar een kind. Dit veld wordt in al onze categorieën gebruikt, niet alleen bij kleding. Als u een advertentie ziet die u oprecht zorgen baart, meld dit dan zodat ons veiligheidsteam het kan beoordelen. Bedankt dat u ons helpt Vinted veilig te houden.”

De beweringen over de advertenties hebben ertoe geleid dat de Franse autoriteiten een voorlopig onderzoek zijn gestart. Ze hebben de advertenties gemeld bij Pharos, het nationale centrum voor het melden van illegale online inhoud, om de aard en achtergrond van de advertenties verder te onderzoeken. Een officieel resultaat van hun onderzoek is nog niet bekendgemaakt.

Screenshot of alleged listing on Vinted Credits: Worriedphoebe via Instagram

Dit is niet de eerste keer dat online marktplaatsen worden beschuldigd van het toestaan van criminele of illegale advertenties. In 2020 was Wayfair, een online marktplaats voor meubels en woonaccessoires, onderwerp van controverse. Gebruikers van sociale media beweerden dat dure meubeladvertenties met vrouwennamen gelinkt waren aan vermeende criminele activiteiten. Na onderzoek bleken deze beweringen echter ongegrond.

Net als andere grote peer-to-peer marktplaatsen werkt Vinted met moderatiesystemen die ontworpen zijn om verboden inhoud op te sporen en te verwijderen. Hierbij wordt een combinatie van geautomatiseerde tools en meldingsmechanismen voor gebruikers ingezet. De effectiviteit en beperkingen van dergelijke systemen komen vaak onder vuur te liggen wanneer virale incidenten veel aandacht trekken.

Screenshot of alleged listing from Vinted Credits: Worriedphoebe via Instagram

FashionUnited heeft Vinted benaderd voor commentaar op de advertenties, en zij deelden hun officiële verklaring over de kwestie:

“We hebben de advertenties die momenteel online worden gedeeld grondig onderzocht en geen geloofwaardige gevallen gevonden die ze in verband brengen met kinderhandel, een conclusie die ook werd getrokken door een onafhankelijke factcheck van vergelijkbare beweringen. Waar deze advertenties opzettelijk vervalst zijn om dit gesprek aan te wakkeren, verwijderen we ze snel en ondernemen we actie tegen accounts, inclusief verbanningen. We werken nauw samen met de bevoegde autoriteiten terwijl zij hun eigen onderzoek uitvoeren. We werken onophoudelijk om Vinted veilig te houden voor onze leden.”

“We nemen deze kwestie serieus en moedigen iedereen die een verdachte advertentie ziet aan om deze te melden, zodat we deze kunnen beoordelen en actie kunnen ondernemen. We tolereren geen illegale activiteiten op ons platform en we ondernemen actie telkens wanneer we op de hoogte worden gebracht van een verdachte advertentie – zowel via onze eigen detectietools als via meldingen van leden – waarbij we elk geval zorgvuldig beoordelen.”

Vinted pick-up point Credits: Vinted Go.

“We hebben ook een toename gezien van beledigend taalgebruik gericht tegen verkopers van duurdere artikelen, evenals leden die advertenties maken die ontworpen zijn om vermoedelijke daders te ‘vangen’, of die contact opnemen met andere gebruikers die zich voordoen als kopers en dreigen hen aan te geven bij de politie. Hoewel we de bezorgdheid hierachter begrijpen, komt dit soort gedrag neer op intimidatie, maakt het het voor ons moeilijker om het platform effectief te modereren en kan het echte onderzoeken verstoren, waardoor leden in gevaar komen. We tolereren geen enkele vorm van intimidatie en we ondernemen actie tegen leden die onze regels overtreden.”

“Als een advertentie of het gedrag van een lid in strijd is met onze regels, hebben we een aantal procedures; dit kan het verbannen van accounts en het uitvoeren van verder onderzoek omvatten, waar nodig in coördinatie met de bevoegde autoriteiten.”

De beschuldigingen komen op een moment dat Vinted zijn activiteiten blijft uitbreiden en een aanzienlijke financiële groei doormaakt. Dit omvat een recente secundaire aandelenverkoop van 880 miljoen euro die het platform waardeerde op 8 miljard euro, en de uitbreiding naar nieuwe markten zoals Australië.