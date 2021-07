Virgil Abloh lanceert Off-White Kids

Off-White en Virgil Abloh, de oprichter en creatief directeur van het label, kondigen de lancering aan van de eerste kledinglijn voor jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar. "Ik zie vaak foto’s van Off-White klanten die ook graag hun kinderen in het merk zouden kleden," zei Virgil Abloh in een toelichting. "Ik wilde ons aanbod uitbreiden en iets van onze wereld ook voor de kleintjes beschikbaar maken."

Om de nieuwe lijn te vieren heeft Virgil Abloh het logo opnieuw uitgevoerd door er de typische krabbels van kinderen aan toe te voegen en ze in felle kleuren af te beelden. De grafische elementen variëren van de zon, een gestileerde zittende figuur tot het woord "Kids" in het lettertype dat kenmerkend is voor het merk.

De collectie, die naast jasjes, t-shirts en broeken ook "Low vulcanized" sneakers (sneakers die kenmerkend zijn voor het merk Off-White, red.) zal omvatten, is geïnspireerd op de hippiecultuur, met een semi-psychedelische benadering en vele kleuren en motieven, waaronder het opschrift "Off".

Off-White Kids is verkrijgbaar vanaf juli en is internationaal verkrijgbaar in de flagship stores van het merk, op de webshop, op Farfetch en bij geselecteerde partners over de hele wereld.

Foto: Off-White Kids

