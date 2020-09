Virgil Abloh reageert op aantijgingen woeste Walter van Beirendonck

De ruzie tussen modeontwerpers Virgil Abloh en Walter van Beirendonck woedt voort. Sinds van Beirendonck begin augustus op Instagram Abloh uitmaakte voor een ‘ongetalenteerde zak die lacht met de Belgen’ en hem beschuldigde van het overnemen van zijn ontwerpen, hebben mensen gewacht op een reactie van Abloh — maar dat liet lange tijd op zich wachten.

Nadat van Beirendonck het nieuws naar buiten had gebracht dat hij Abloh verdacht van het stelen van zijn werk, zei hij tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws: “Kopiëren is van alle tijden. Het is een deel van de mode-industrie. Maar niet op deze manier. Niet op dit niveau, met zulke budgetten, teams en mogelijkheden. Dat is wat me het meest shockeert (…) Ik wil niet verbitterd klinken, ik heb al ergere dingen meegemaakt als designer, maar dat je zoiets doet terwijl ontwerpers zoals ik het moeilijker hebben dan ooit, stoort me mateloos.”

Abloh reageert uitgebreid tijdens de Louis Vuitton SS21 modeshow

Tijdens de Louis Vuitton SS21 modeshow in Tokyo, besloot Abloh om op de aantijgingen te reageren, door te stellen dat hij zich eerder liet inspireren door West-Afrikaanse standbeelden en ontwerpen van zijn voorganger Marc Jacobs uit 2005. In een Q&A voor de modepers benadrukte Abloh nogmaals: “Zijn werk valt niet binnen mijn referentiekader. Ik ben bekend met zijn naam, maar niet met elk apart silhouet van zijn collecties. Zoals elke andere ontwerper, respecteer ik de filosofieën van iconen - zowel in mode als architectuur en toegepaste kunsten - maar mijn inspiratie komt van andere uitlaten, zoals de subculturen die me hebben gevormd bij het opgroeien, en mijn culturele erfenis als een tweede generatie Afro-Amerikaan van Ghanese afkomst,” zo wordt vermeld in De Standaard.

De meningen over de ruzie zijn verdeeld. Wat opvalt is dat modewaakhond Diet Prada geen woord heeft gerept over de ruzie — terwijl zij daar juist bekend om staan. In een opiniestuk dat woensdag werd gepubliceerd door modewebsite HighSnobiety, geschreven door creatief directeur Ruba Abu-Nimah, wordt felle kritiek geleverd op de beschuldigingen van van Beirendonck. “De beschuldigingen van Walter van Beirendonck zijn de meest absurde, schijnheilige, arrogante en onjuiste die ik ooit heb gehoord. Ik ken niemand die meer ontwerpen heeft gestolen dan van Beirendonck en zijn manier van stelen is nog erger omdat hij een racist en kolonialist is. Zijn hele carrière is gebaseerd op culturele appropriatie.”

Beeld links: Louis Vuitton mannencollectie lente-zomer 2021 © Louis Vuitton Malletier - All rights reserved. Beeld rechts: Walter Van Beirendonck mannencollectie herfst-winter 2016, via Catwalkpictures