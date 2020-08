Walter van Beirendonck woest op Virgil Abloh, beschuldigt ontwerper van kopiëren

Modeontwerper Walter van Beirendonck is laaiend op Virgil Abloh, de Amerikaanse hoofdontwerper van Louis Vuitton. Volgens Van Beirendonck zijn een aantal designs uit de mannencollectie lente-zomer 2021 van Louis Vuitton direct afgeleid van het oeuvre van de Belgische ontwerper.

Het gaat in het bijzonder om de effen jassen in knalkleuren waaraan driedimensionale poppen hangen, die volgens Van Beirendonck wel erg sterk lijken op de jassen uit zijn collectie ‘Woest’ (herfst-winter 2016) en een paar gele, asymmetrische zonnebrillen, zoals Van Beirendonck ze ontwierp voor zijn collectie ‘Sun And Moon’ (herfst-winter 2018).

“Dit is toch een grap?” schreef Van Beirendonck op zijn Instagram Stories. “Virgil Abloh is een ongetalenteerde zak die lacht met de Belgen. Breng deze jongen voor de rechter, nu!” Op zijn pagina deelde hij een foto van een eigen ontwerp uit januari 2020, een top met daarop de tekst ‘I Hate Copycats’. “Zoek alsjeblieft een eigen concept,” zo was in de caption te lezen.

Tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws zei Van Beirendonck: “Kopiëren is van alle tijden. Het is een deel van de mode-industrie. Maar niet op deze manier. Niet op dit niveau, met zulke budgetten, teams en mogelijkheden. Dat is wat me het meest shockeert (...) Ik wil niet verbitterd klinken, ik heb al ergere dingen meegemaakt als designer, maar dat je zoiets doet terwijl ontwerpers zoals ik het moeilijker hebben dan ooit, stoort me mateloos.”

Opvallend: modewaakhond Diet Prada heeft, ondanks oproepen van Van Beirendonck en volgers, nog niet over de gebeurtenis bericht. Ook dat valt Van Beirendonck niet goed. In de caption van een andere Instagrampost schrijft hij: “Zijn ze fans van Louis Vuitton misschien?”