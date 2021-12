Virgil was hier: Louis Vuitton's SS22 show in Miami verandert in eerbetoon aan Virgil Abloh

Modehuis Louis Vuitton veranderde de eerder geplande SS22-show gisteren in een herdenking van de wijlen Virgil Abloh. De show in Miami was tevens de eerste modeshow van Louis Vuitton in de Verenigde Staten. In plaats daarvan werd de show, die al vele weken gepland was door Virgil Abloh en zijn team, een eerbetoon ter nagedachtenis aan de Amerikaanse ontwerper, die op 2 november tragisch overleed aan de gevolgen van een strijd met kanker in de privésfeer.

Modevakplatform The Business of Fashion meldt dat Louis Vuitton kosten noch moeite heeft gespaard voor het evenement in Miami Beach. Een tapijt met het monogram van Louis Vuitton werd uitgerold en leidde de weg naar de shuttle jachten waarmee de gasten vervoerd werden.

De show werd geopend door Louis Vuitton CEO Michael Burke. Burke haalde herinneringen op aan een ontmoeting met Abloh in Tokio 15 jaar geleden. Hij zei dat Abloh als een zoon voor hem was, ze spraken zelfs over de details van de show de dag voordat hij stierf. Vrienden, medewerkers, belangrijke namen uit de industrie en beroemdheden waren ook aanwezig, waaronder Kim Kardashian, Kanye West, Silvia Venturini Fendi, Kerby Jean-Raymond, LVMH voorzitter en chief executive officer Bernard Arnault en zijn familie, Edward Enninful, hoofdredacteur van British Vogue. Daarnaast waren vele anderen naar Miami gekomen om hulde te brengen en de buitengewone prestaties van Abloh te vieren, die van student civiele techniek in Wisconsin uitgroeide tot de leider van een van 's werelds meest prestigieuze luxehuizen.

”Virgil was hier”

De show, met de naam 'Virgil Was Here', veranderde zo van de geplande Louis Vuitton SS22 catwalkpresentatie in traditionele vorm naar een eerbetoon aan het creatieve genie, de visionair en de ontregelaar die Abloh was. De 82 geshowde looks belichtten zowel de collectie die afgelopen juni op video werd uitgebracht als nieuwe stukken gestyled door Ib Kamara. Het designteam van Louis Vuitton maakte collectief een buiging bij de staande ovatie die het modehuis kreeg aan het einde van de show.

"Het is met diepe bedroefdheid dat ik hoorde van het overlijden van Virgil Abloh. Virgil was niet alleen een vriend, een geweldige medewerker, een creatief genie, een visionair en een iemand die verandering teweeg bracht, maar ook een van de beste culturele communicatoren van onze tijd. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor toekomstige generaties. Als een toegewijde supporter van zijn gemeenschap via zijn liefdadigheidsinstellingen en passies, was hij een eeuwige optimist die geloofde dat alles mogelijk was. In dezelfde geest zullen wij bij Louis Vuitton trots zijn nalatenschap blijven vieren met een laatste show in Miami, volgens zijn wensen. Ik ben vereerd dat ik hem mijn vriend heb mogen noemen. Mijn diepste gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, ouders, familie en de hele gemeenschap die door zijn grootsheid werd geraakt," aldus Michael Burke, voorzitter en CEO van Louis Vuitton.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.