Viscoseproducent brengt viscose van textielafval op de markt

De in Shanghai gevestigde viscoseproducent Sateri brengt een nieuwe soort duurzame viscose op de markt. Het gaat om viscosevezels die zijn gemaakt uit textielafval, meldt het bedrijf in een persbericht.

De vezels bestaan uit houtpulp dat is gemaakt uit post-consumer textielafval van het Zweedse bosbouwbedrijf Södra, zo meldt Sateri in het bericht. Dat houtpulp is gemengd met ander houtpulp dat is voorzien van het PEFC-keurmerk, wat betekent dat het materiaal afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.

Het viscose kan worden geproduceerd met bestaande spinningtechnieken, waardoor geen aanpassingen benodigd zijn. Daarnaast levert het materiaal even sterk garen op als normaal viscose, aldus Sateri.

“We zijn blij om een nieuw materiaal op de markt te brengen dat voldoet aan de vraag naar duurzamer geproduceerde textielvezels in de modeindustrie,” aldus Allen Zhang, voorzitter van Sateri. “De technologie om textielafval te regenereren tot nieuwe cellulosevezels is in opkomst en technisch uitdagend, maar de afgelopen maanden heeft ons R&D-team hard gewerkt om de juiste balans te vinden tussen het produceren van gerecycled viscose en het behoud van hoge kwaliteit.”

Sateri is van plan om samen te werken met modefabrikanten en -merken om het nieuwe soort viscose de komende maanden op de markt te brengen. Het doel is om het materiaal beschikbaar te maken op de massamarkt, aldus het bedrijf.