Duurzaamheids inspanningen van de modeindustrie in februari 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheids inspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Acht nieuwtjes van februari.

Prada en Unesco: educatie over het belang van de oceaan

Prada en UNESCO’s Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) hebben de handen ineengeslagen voor een een onderwijsprogramma over de de oceaan en zijn rijkdommen. Ze presenteren dit programma vier maanden - van februari tot mei - op verschillende scholen wereldwijd. Het doel is om een houding van duurzame consumptie te bevorderen door de nieuwe generatie te informeren over verantwoord en bewust gedrag, aldus het persbericht. Deelnemers zullen het belang van de oceaan, de problemen van de vervuiling van de zee (en plastic in het bijzonder) en de inzet van de modesector voor duurzame productie verkennen. Ook wordt studenten gevraagd een bewustwordingscampagne voor de conservatie van oceanen te maken. Het project komt kort nadat Prada haar Re-Nylon capsule collectie heeft gelanceerd. Een deel van de opbrengst van de collectie wordt gedoneerd aan het IOC van Unesco om de campagne te financieren.

Wrangler heeft het duurzame katoen programma gelanceerd in Europa

Modemerk Wrangler heeft zijn duurzaamheidsinitiatief Wrangler Science and Conservation Program op de Europese markt gelanceerd . Het is een samenwerking tussen experts, boeren en non-profitorganisaties die onderzoek doen naar en workshops organiseren omtrent productiemethoden van katoen, een materiaal waar Wrangler gebruik van maakt in zijn collecties. Met de lancering in Europa, zal Wrangler gaan samenwerken met Europese boeren om een duurzame katoenproductie te waarborgen. Daarbij ligt de focus volgens Wrangler op transparantie van de productieketen van katoen, bodemgezondheid en duurzaam landbeheer. Het initiatief was al twee jaar actief in de Verenigde Staten.

The Voluntary Guideline on Veganism in Fashion

Het British Retail Consortium, een Britse retail organisatie, heeft richtlijnen opgesteld om te verzekeren dat producten die als ‘vegan’ worden aangeprijsd, ook werkelijk diervrij zijn. De richtlijnen zijn samengevat in The Voluntary Guideline on Veganism in Fashion. “Een product labelen als vegan is een complex process waarbij retailers meer vragen dan ooit moeten stellen. Het gaat niet alleen over het gebruik van leer, wol, maar ook over het gebruik van lijm, verf en andere meer verborgen elementen,” aldus de British Retail Consortium. “Dit betekent dat retailers terug moeten naar hun leveranciers en de juiste vragen moeten stellen over de ruwe materialen om deze individueel als ‘vegan’ te bestempelen.”

Bestseller en Decathlon boeken meeste vooruitgang in Cotton Ranking 2020

Adidas is volgens de Cotton Ranking 2020 wereldwijd de koploper als het aankomt op het gebruik van duurzaam katoen. De meeste vooruitgang werd geboekt door Bestseller en Decathlon. De Cotton Ranking 2020 , opgesteld door Pesticide Action Network UK, Solidaridad en het Wereld Natuur Fonds, merkt op dat bijna alle bedrijven die publiekelijk doelstellingen hebben aangekondigd, aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Een derde van de bedrijven uit de lijst, doet weinig tot niets.

Gant heeft nieuwe duurzaamheidsdoelen en verhuurservice aangekondigd

Gant heeft een aantal nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen bepaald. Bijna 80 procent van de ontwerpen uit de collectie van het merk zal in 2020 duurzaam worden geproduceerd en als duurzaam worden gelabeld, zo kondigde het merk aan op 14 februari. Het Zweedse label wil tegen 2022 werken met 100 procent duurzaam geproduceerd katoen, en in 2025 met 100 procent duurzame materialen. Andere doelen zijn het reduceren van het watergebruik met 50 procent tegen 2025 en de ecologische voetafdruk over de hele linie met 30 procent reduceren tegen 2035.

Het Zweedse modemerk lanceerde ook de campagne The 7 Rules by Gant – een initiatief om de consument te leren hoe ze beter voor hun kleding kunnen zorgen. The 7 Rules zijn: Rent (huren), Reuse (hergebruiken), Refresh (opknappen), Remake (vermaken), Repair (repareren), Regive (weggeven) and Recycle (recyclen). De campagne wordt gedurende het jaar wereldwijd uitgerold.

Ook gaat Gant in mei een verhuurservice lanceren in de Londense Regent Street flagshipstore en ten minste in een winkel in elk van zijn Europese regio's, zo onthulde het merk tijdens een persontbijt in Amsterdam. Items kunnen voor drie dagen worden gehuurd voor 20 procent van de prijs. Wie de items na de verhuurperiode wil houden, betaalt het resterende bedrag (bron FashionUnited.uk).

Project Diesel Upcycling debuteert tijdens Milaan Fashion Week

Tijdens Milaan Fashion Week heeft Diesel een nieuw project gepresenteerd: Diesel Upcycling , een reeks van capsulecollecties waarin upcycling van oude materialen en creatief hergebruik centraal staan. Diesel Upcycling is het eerste project in het kader van Diesels duurzame bedrijfsstrategie ‘For Responsible Living’, die op 13 januari werd gelanceerd in samenwerking met consultancybedrijf Eco-Age. De strategie is naar eigen zeggen een “verantwoordelijke businesstrategie die respectvol is tegenover mensen en milieu.” Een maand na de lancering van de strategie zette Diesel nog een extra stap op het gebied van duurzaamheid door zich bij het Fashion Pact te voegen, de wereldwijde organisatie van modemerken gericht op duurzame ontwikkeling.

Zign is Zalando's eerste private label waarvan de collectie volledig gelabeld is als 'duurzaam'

Zalando’s private labels hebben duurzame items in de collectie, maar Zign is de eerste waarvan alle items als duurzaam worden gelabeld . Alle nieuwe producten bevatten 50 procent of meer duurzame materialen of ten minste 20 procent gerecycled materiaal. De items zijn gemaakt door Zalando's 'meest duurzame leveranciers'. "Zalando eist daarnaast dat deze fabrieken data omtrent het milieu delen met de Higg Index (een tool van de Sustainable Apparel Coalition waarmee o.a. merken en retailers de duurzaamheid van hun product of bedrijf kunnen meten, red.) om zo de uitstoot van bijvoorbeeld broeikasgassen, watergebruik en afval bij te houden en te verminderen', aldus het bedrijf.

Zalando's doel is om over drie jaar (in 2023) 20 procent van het gross merchandise volume - met een waarde van 4 miljard euro - te genereren met duurzamere producten.

Nieuwe duurzame textiel innovatie Spinnova x Marimekko: eerste kledingstukken van Spinnova’s textielvezel van houtpulp

Marimekko en het Finse vezel technologiebedrijf Spinnova hebben de eerste kleding prototypes gepresenteerd gemaakt van een duurzame cradle-to-cradle cellulosevezel.

Met Spinnova's technologie kan houtpulp tot een textielvezel worden gesponnen, zonder regeneratie, oplosbare of schadelijke chemicaliën. De methode is aanzienlijk minder belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld de productie van viscose of katoen, zo wordt in het persbericht van het vezel technologiebedrijf gemeld. De productie van de Spinnova-vezel verbruikt ongeveer 99 procent minder water dan (reguliere, red.) katoenproductie. Een stof gemaakt met Spinnova-vezel is circulair (post-consumer) en breekt snel (biologisch) af, wat de ecologische voetafdruk van de vezel verder vermindert.

De samenwerking van de twee bedrijven voor de ontwikkeling en markttoetreding van een nieuwe textiel begon in 2017. Nu, twee jaar later, zijn de eerste kledingstukken een feit. Er zijn geweven en jersey kledingstukken waar de Spinnova vezel is gecombineerd met katoen en/of lyocell. "De introductie van de eerste prototypes met een wereldwijd gerenommeerd, iconisch merk is een zeer trots moment voor het Spinnova-team," zei Janne Poranen, CEO en mede-oprichter van het vezel technologiebedrijf in het persbericht. "De Spinnova vezel staat voor een veelbelovend nieuwe duurzame textiel innovatie," aldus het bericht.

