Duurzame inspanningen van de modeindustrie in januari 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzame inspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Tien nieuwtjes van januari.

Vogue Italia zonder fotoshoots

Het januarinummer van Italiaanse Vogue is gemaakt zonder fotoshoot productie om de impact op het milieu te verkleinen. In het nummer zijn geen foto’s, maar getekende modereportages en portretten te zien. Ook zijn er acht covers geïllustreerd. “De tekeningen zijn van bekende kunstenaars of opkomend talent, gemaakt zonder daarvoor te hoeven reizen en garderobes te verschepen,” zo leest het bij een van de Instagram posts van Vogue Italia. Het bedrag dat de Vogue heeft bespaard gaat naar de restauratie van de Fondazione Querini Stampalia, een cultureel centrum in Venetië dat bij de overstromingen in november werd beschadigd.

Introductie Take Care-concept H&M in Nederland

Hoe zet je een knoop aan? Hoe haal je een bloedvlek uit je kleding? Hoe kort je een broek snel in? H&M heeft het Take Care concept in Nederland geïntroduceerd . ‘Tips en hacks over hoe je je kleding kunt repareren, vermaken en opknappen om ze langer te laten meegaan,’ zo luidt het op de website Take Care sectie van H&M. Naast de tips zijn ook verzorgingsproducten te koop zoals reparatiesets, waszakken, vlekverwijderaars en decoratieve patches.

Biologisch afbreekbare stretch denim van Stella McCartney x Candiani

In Stella McCartney’s herfst 2020 collectie is biologisch afbreekbaar stretch denim verkrijgbaar. De speciale gepatenteerde techniek van Candiani Denim gebruikt biologisch katoen en een natuurlijke rubberen kern om een stof te maken die vrij is van plastic en micro-plastic. De traditionele synthetische en op olie-gebaseerde elastische polymeren zijn hierdoor vervangen door natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen. Op de eigenschappen van stretch denim wordt niet ingeleverd. Het gaat om tien items. Op de beelden van de jeans is het nog even wachten.

Beeld: ThredUp Fashion Footprint Calculator screenshot

ThredUp lanceert tool om milieu-impact te berekenen

ThredUp, een Amerikaans platform voor tweedehands kleding, heeft op zijn website de ‘Fashion Footprint Calculator’ gelanceerd, waarmee consumenten hun milieu-impact kunnen berekenen. Middels elf vragen berekent de tool de koolstof-impact van uw kledingkast . Aan het einde van de vragenlijst laat de tool zien hoeveel koolstof er wordt uitgestoten als gevolg van het koopgedrag. Deze hoeveelheid wordt vervolgens vergeleken met het aantal vluchten van Los Angeles naar New York om gebruikers een beter beeld te geven. Ook vergelijkt de tool het koopgedrag van de deelnemer met het koopgedrag van de gemiddelde consument. Ook biedt het tips voor duurzamer koopgedrag.

Berlin Fashion Hub

Berlijn voert haar inspanningen op ter ondersteuning van de mode met de oprichting dit jaar van een duurzame fashion hub in de Duitse hoofdstad. De doelstelling van de hub is “om innovatieve en duurzame mode uit Berlijn zichtbaar te maken en om te helpen Berlijn als modestad te profileren, als centrum voor innovatie en duurzaamheid.”

Good Cashmere Standard: eerste standaard voor duurzaam kasjmier

Er is vanuit consumenten een toenemende vraag naar transparantie op het gebied van dierenwelzijn en ecologische duurzaamheid, zo meldde de Aid by Trade Foundation (AbTF) op haar website. Daarom heeft de Duitse non-profitorganisatie de eerste standaard voor duurzaam kasjmier ontwikkeld . “De Good Cashmere Standard biedt een standaard voor de belangrijke grondstof kasjmier,” zei Tina Stridde, managing director van AbTF. “Het voldoet aan de toegenomen consumentenvraag naar duurzaamheid, kwaliteit en transparantie. Veel consumenten willen er zeker van zijn dat het textiel dat ze kopen, is geproduceerd in overeenstemming met sociale- en milieunormen en dat dieren niet gewond raken,” aldus Stridde.

Femmes du Sud gaat voor transparantie

De SS20 collectie van Femmes du Sud wordt voorzien van tags met QR code, zo kondigde het Nederlandse damesmodemerk aan. Wie de code met de camera van zijn of haar mobiele telefoon scant, wordt geïnformeerd over de productie en duurzaamheid (en Femmes du Sud wensen voor de toekomst). Momenteel is er een QR code per productcategorie.

Zalando en negen Scandinavische merken lanceren duurzame collectie

Zalando ontwikkelde samen met negen Scandinavische merken de exclusieve, duurzame damescollectie ‘Small steps. Big impact.' . Volgens de e-tailer kwam de 70-delige collectie tot stand ‘met minder grondstofintensieve verwerkingstechnieken, betere materialen en sociale aspecten als uitgangspunt’. De items van Blanche, Bruuns Bazaar, Remix Designers, Filippa K, Han Kjøbenhavn, Holzweiler, House of Dagmar, Libertine Libertine en Won Hundred voor Zalando zijn sinds 28 januari te koop.

Copenhagen Fashion Week lanceert duurzaamheidsplan

Copenhagen Fashion Week wil het effect wat het heeft op het milieu met 50 procent reduceren de komende jaren en zero waste zijn in 2022. Daarnaast gaat het event voorwaarden op het gebied van duurzaamheid opstellen voor deelnemende merken . Zij moeten sowieso voldoen aan 17 minimum standaarden zoals het niet vernietigen van onverkochte items, het gebruik van minstens 50 procent biologisch, upcycled of gerecycled textiel in alle collecties en het gebruik van duurzame verpakking en een zero-waste set voor de show. “Alle spelers in de industrie - dus ook modeweken - moeten verantwoordelijkheid dragen voor hun daden en bereid zijn om de manier waarop ze zaken doen te veranderen,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, in een statement. Vanaf januari 2023 moeten de voorwaarden worden geïmplementeerd.

Duurzaamheid is top of mind, zo blijkt uit het rapport The Future 100 2020 van Wunderman Thompson Intelligence . 83 procent van consumenten geeft in een eerder onderzoek van het onderzoeksbureau aan, bij een keuze tussen twee merken, altijd het merk te kiezen dat er beter voorstaat op het gebied van duurzaamheid. Retailers springen in op deze trend door speciale secties of edits te creëren voor duurzame producten. Hier is vaak een gecureerde selectie te zien van merken die duurzame producten hebben, gender gelijkheid hoog in het vaandel hebben of fair trade te werk gaan. Zo lanceerde Net-a-Porter Net Sustain , een sectie speciaal voor duurzame merken uit het assortiment (in januari werden ook beauty producten toegevoegd). Op deze manier helpt de retailer consumenten een bewuste keuze te maken.

Naar het idee van onze journalist Simone Preuss. Zij introduceerde deze rubriek in 2019 op FashionUnited.uk.