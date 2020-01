Top retailtrends 2020: AR, nieuwe shopwerelden en het cureren van een duurzaam aanbod

Augmented reality, speciale duurzame en ethische edits, nieuwe shopwerelden en naadloze ervaringen. Het zijn enkele highlights uit The Future 100 2020 van Wunderman Thompson Intelligence. Het onderzoeksbureau stelt elk jaar 100 trends op die het spot in diverse gebieden waaronder retail en luxe. FashionUnited selecteert enkele interessante trends.

Augmented reality komt steeds vaker ter sprake in de retailwereld. Augmented reality voegt een extra laag aan de wereld toe door middel van smartphones, tabletten of brillen. Gucci en Dior gebruikten bijvoorbeeld al AR om consumenten toegang te geven tot collecties, maar ook Armani gebruikt AR in China door middel van WeChat Mini. Armani gebruikt het in samenwerking met L’Oréal Modiface technologie zodat klanten virtueel make-up kunnen proberen en het direct kunnen kopen. Ook Alibaba gebruikt AR voor beautyproducten op hun platform Tmall. “Op dit moment experimenteren veel retailers eenmalig met augmented reality, maar met de komst van 5G kunnen AR winkelervaringen nieuwe hoogtes bereiken,” aldus Wunderman Thompson Intelligence in het rapport. “Het geeft diepte en betekenis aan de fusie van online winkelervaringen met ht echte leven.”

Beeld: Moschino

De ontwikkeling van nieuwe technieken zorgt er ook voor dat er nieuwe shopwerelden ontstaan, of in ieder geval andere werelden waarin kleding kan bestaan. Denk bijvoorbeeld aan luxe merken die kleding verkopen voor karakters in games. Afgelopen oktober lanceerde Alibaba’s Taobao een 3D avatar game gericht op Generation Z. Gebruikers kunnen hun karakters customizen met luxe streetwear kleding die ook fysiek te koop is op Taobao. Moschino lanceerde ook een kledinglijn gebaseerd op The Sims die fysiek in de winkel maar ook digitaal in het spel te koop was. Volgens Wunderman Thompson Intelligence zullen retailers meer en meer Millennials en Generation Z ontmoeten op digitale platforms waar ze te vinden zijn. Of dat nou games of streaming platforms zijn.

Top retailtrends voor 2020 volgens Wunderman Thompson Intelligence

Dat diverse generaties meer en meer online te vinden zijn, betekent ook dat retailers en platformen inzetten op naadloze winkelervaringen. Instagram maakte het bijvoorbeeld al mogelijk om een aankoop af te ronden binnen in het platform en al snel volgde ook Google met deze optie binnen Google Shopping. Op basis van Instagram data meldt Wunderman Thompson Intelligence dat maandelijks 130 miljoen Instagram-gebruikers op shopping posts klikken. Het laat zien dat consumenten Instagram ook gebruiken om producten te ontdekken.

Beeld: website Net-a-Porter

Naast de technologische ontwikkelingen, blijft duurzaamheid ook top of mind zo blijkt uit het rapport. 83 procent van consumenten geeft namelijk in een eerder onderzoek van Wunderman Thompson Intelligence aan, bij een keuze tussen twee merken, altijd het merk te kiezen dat er beter voorstaat op het gebied van duurzaamheid. Retailers springen in op deze trend door speciale secties of edits te creëren voor duurzame producten. Hier is vaak een gecureerde selectie te zien van merken die duurzame producten hebben, gender gelijkheid hoog in het vaandel hebben of fair trade te werk gaan. Zo lanceerde Net-a-Porter Net Sustain dat speciaal voor duurzame merken uit het assortiment bedoeld was. Op deze manier helpt de retailer consumenten een bewuste keuze te maken.

Wunderman Thompson Intelligence zoomt in het 2020 rapport speciaal in op de positieve kant van de trends omdat zowel merken als consumenten weg willen van de ‘neerslachtige sfeer’ van het einde van de jaren ‘10, aldus het bureau. Het rapport licht nog veel meer trends uit onder andere op het gebied van technologie en innovatie, cultuur, reizen, marketing, voeding, gezondheid, beauty, en financiën

Hoofdbeeld: Studio05