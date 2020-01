Berlijn gaat fashion hub lanceren ter promotie van duurzame ontwerpen

Berlijn voert haar inspanningen op ter ondersteuning van de mode met de oprichting dit jaar van een duurzame fashion hub in de Duitse hoofdstad.

De Berlin Fashion Hub ontvangt een totaalbedrag van 600.000 euro, verdeeld over 2020 en 2021. De doelstelling van de hub is “om innovatieve en duurzame mode uit Berlijn zichtbaar te maken en om te helpen Berlijn als modestad te profileren, als centrum voor innovatie en duurzaamheid,” zei een woordvoerder voor de stad per email. “De specifieke indeling en het concept van de hub worden op dit moment uitgewerkt.“ Hij liet zich niet uit over waar en wanneer het project gerealiseerd wordt.

Tijdens Berlin Fashion Week in januari werd wederom duidelijk dat de Duitse hoofdstad zou profiteren van nieuwe ideeën en initiatieven om relevant te blijven in de modewereld. De Fashion Week kalender wordt wat magertjes, terwijl sommige modeshows sterk op marketingevenementen beginnen te lijken. De afstand tot internationale modesteden zoals Parijs of Londen blijft enorm. De Berlijnse modebeurzen, die lange tijd bleven groeien en stijgende bezoekersaantallen noteerden, hebben ook getracht relevant te blijven met nieuwe opzetten en locaties in januari.

De toekomst van mode in Berlijn is duurzaam

Berlijn is echter niet de enige Europese stad met zulke ambities. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de bouw van La Caserne, een duurzaamheidsstarterscentrum voor ontwerpers, hoogwaardige mode- en confectiemerken in hartje Parijs. De hub, die 4.000 vierkante meter telt, zal naar verwachting in december openen.

De stad Berlijn heeft tot nu toe haar mode-industrie met zo’n 450.000 euro per jaar gesteund. De Fashion Hub zal dit jaar 200.000 euro ontvangen en 400.000 euro het jaar daarop. Het geld is afkomstig uit de begroting van de stad voor 2020/21 van ongeveer 63,3 miljard euro in totaal, dat in december door het Berlijnse parlement werd goedgekeurd.

De plannen voor een duurzame Berlijnse fashion hub weerspiegelt een visie die velen in de modebranche voor de stad hebben. “Berlijn staat heel erg duidelijk voor duurzaamheid en technologie,” zei Thimo Schwenzfeier, Managing Director van de duurzame modebeurs Neonyt, afgelopen juli in Berlijn. “Er is geen fashion week of beurslocatie die aan Berlijn kan tippen.”

Het origineel van dit artikel werd 16 januari gepubliceerd op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek.