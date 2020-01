Berlijnse modebeurzen: discussie over Tempelhof laait weer op

Berlijn - Nieuwe ontwikkelingen de afgelopen week in Berlijn, waar Panorama, Selvedge Run en Neonyt zijn verhuisd naar het voormalige vliegveld Tempelhof. Dat leverde zeer positieve reacties van alle betrokkenen op – én nieuwe stof voor discussie. De vraag is opnieuw of niet alle Berlijnse modebeurzen daar in de toekomst moeten plaatsvinden. Jörg Wichmann, de directeur van Panorama, pleitte daar een jaar geleden al voor en nu de verandering van locatie een succes bleek, bracht hij het plan opnieuw op tafel. "Tempelhof is de mooiste locatie in Europa. Het heeft alles in huis om een 'centrale fashion hub' te worden", liet hij in een verklaring weten. "Op Tempelhof is het echt mogelijk om één centraal platform te creëren met een perfect samengestelde merkensetup, die op heel veel enthousiasme zal kunnen rekenen vanuit de markt."

Dit seizoen werd daarvoor de eerste stap gezet met twee nieuwe beurzen op Tempelhof: ten eerste het branche-evenement Selvedge Run & Zeitgeist, dat in 2018 is overgenomen door Panorama en dat zich richt op exclusieve denimmanufactuur en ambachtelijke labels, en ten tweede Neonyt. Beide beurzen profiteerden van de verhuizing én van de nieuwe buren: "We hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad", aldus Shane Brandenburg, een van de oprichters van Selvedge Run. "De showrooms op Tempelhof zijn precies de juiste plek voor onze show."

Panorama en Neonyt in de voormalige luchthaven worden zeer goed ontvangen

Na twee succesvolle seizoenen in het Kraftwerk Berlin, was de modebeurs Neonyt, gespecialiseerd is in duurzame mode, opnieuw in staat om krachtig te groeien: gezien de grote populariteit was een van de enorme hangars niet genoeg om de ongeveer 210 exposanten te huisvesten. Sommige merken moesten verhuizen naar een tijdelijke hal op de voormalige startbaan. Volgens gegevens van de organisatoren trok de beurs twee keer zoveel bezoekers uit de branche als vorige winter. "We kunnen tot nu toe enthousiast terugkijken op elke Neonyt en ook nu hebben we weer een compleet nieuwe sprong gemaakt", aldus Olaf Schmidt, Vice President Textiles and Textile Technologies bij Messe Frankfurt, de organisator van Neonyt. Dankzij de inzet van alle betrokkenen is de beurs volgens hem de "belangrijkste hotspot" voor de branche in Berlijn geworden.

Het aantal bezoekers lijkt de verhuizing naar Tempelhof dus te rechtvaardigen. Daarnaast blijkt uit de samenstelling van de bezoekers dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor de gehele textielhandel: "Ongeveer 13 procent van de bezoekers waren traditionele modedetailhandelaren, meer dan drie keer zoveel als bij de wintereditie van 2019,” aldus de organisatoren van Neonyt. De nieuwe buren speelden daarbij een belangrijke rol: volgens Panorama-directeur Wichmann was "85 tot 90 procent" van de bezoekers van plan om Panorama én Neonyt te bezoeken.

Met het oog op die voordelen waren veel standhouders en bezoekers voorstander van één gezamenlijke beurs op Tempelhof. "De afgelopen jaren hoorde je vaak dat er in Berlijn niets nieuws gebeurt. Met de verhuizing van Panorama naar Tempelhof gebeurt er wél weer wat. Ik had het mooi gevonden als Premium hier ook zou zijn gehouden,” aldus Thomas Bretscher, Country Manager Germany van Tom Tailor, die ook aanwezig was op Panorama.

Organisatie Premium kiest voor vertrouwde locaties

Voorlopig houdt de Berlijnse organisator Premium Exhibitions echter de boot af. En niet zonder reden: de evenementen Premium en Seek kenden opnieuw een succesvolle wintereditie en konden opnieuw rekenen op veel belangstelling van bezoekers. De evenementen werden gehouden op de traditionele locaties bij het Gleisdreieck en in de Arena Treptow, waar de beproefde concepten nog verder worden verfijnd. "Er was meer content en meer ruimte voor gesprekken. Dat bleek een goede keuze. Face-to-face-gesprekken zijn belangrijker dan ooit. Dat merk je aan de kwaliteit van de bezoekers, aan het aantal bezoekers en aan de gesprekken met merken en inkopers", aldus Premium-directrice Anita Tillmann in een verklaring. "De vibe is super."

Ook twijfelt men of de historische hallen op Tempelhof in hun huidige staat genoeg ruimte hebben voor alle evenementen. De discussie over de ideale oplossing voor Berlijn zal dus ook in de aanloop naar de komende zomereditie (30 juli tot 2 juli) nog wel even doorgaan.

Het origineel van dit artikel werd maandag 20 januari gepubliceerd op FashionUnited.de.