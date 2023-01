Vivian Hoorn begint eigen modelabel

De Nederlandse influencer Vivian Hoorn start een eigen modelabel. Dat schrijft ze op haar Instagrampagina. Daar plaatste Hoorn gisteravond een kort filmpje waarin ze door een stoffenhal een een kledingatelier loopt. “Dit is een droom die uitkomt,” klinkt de stem van Hoorn in de voice-over.

Het merk komt voort uit een persoonlijke frustratie van Hoorn, zo is in het bijschrift te lezen. “Op mijn reis naar zelfacceptatie heb ik beseft dat de mode-industrie divers kan ogen, maar dat deze nog geen kleding maakte die me het gevoel gaf dat ik ‘erbij hoorde’. Ik werd altijd gedwongen te improviseren of uit te zoeken hoe ik ‘iets voor me kon laten werken’, in plaats van kleding te vinden die aanvoelt alsof ze mijn lichaam begrijpen.”

Hoorn is een bekend gezicht in de body positivity-beweging, al gebruikt ze zelf liever de term body confidence, zo zei ze vorig jaar tegen Vogue. Dat vertrouwen spreekt ook uit dit aankomende project. “Ik besefte dat de frustratie een boodschap voor me inhield. Of eigenlijk, een doel,” schrijft Hoorn. “Het is tijd om iets te veranderen. Dit jaar lanceer ik mijn eigen merk! En ik heb er zo veel zin in!”

Wanneer het merk gelanceerd wordt en hoe het eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. FashionUnited heeft contact opgenomen met Hoorn voor meer informatie, maar is nog in afwachting van een reactie.