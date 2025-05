Voor de kleine haaien: Paul&Shark start met kinderkleding

Paul & Shark zorgt nu ook voor de kleine haaien met de introductie van hun eerste kinderkledingcollectie.

Het Italiaanse merk lanceert zijn eerste juniorcollectie voor kinderen van vier tot zestien jaar, deelde Paul & Shark vrijdag mee. De collectie is in samenwerking met kinderkledingspecialist Altana Società Benefit ontwikkeld en debuteert voor seizoen SS26. Deze uitbreiding van het assortiment maakt deel uit van de algehele expansiestrategie van het bedrijf.

“De introductie van de juniorlijn is een belangrijke stap voor ons en toont het geweldige werk dat we zowel commercieel als communicatief leveren”, aldus Andrea Dini, algemeen directeur van Paul & Shark. “We worden steeds meer een internationaal en compleet merk, gericht op mannen, vrouwen en nu ook op kinderen en jongeren, door hen elegante en hoogwaardige total looks in pure Italiaanse stijl te bieden.”

Voor zijn jongste klanten kiest Paul & Shark voor kledingstukken gemaakt van materialen zoals katoen en linnen, met een kleurenpalet van blauwtinten, groen en lichtoranje, geïnspireerd door de zee en haar omgeving. Het assortiment varieert van accessoires tot bovenkleding en omvat onder andere breiwerk, poloshirts, T-shirts, broeken en badkleding.

Credits: Paul & Shark