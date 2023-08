Voor de moderne man: Selvedge Denim van Dstrezzed

In samenwerking met de wereldberoemde denimfabriek Candiani innoveert en lanceert Dstrezzed Comfort Stretch-vakmanschap voor de ‘modern gent’.

Een erfenis van vakmanschap voor de ‘modern gent’ van vandaag.

Kwaliteit en comfort zijn synoniemen voor het baanbrekende herenkledingmerk Dstrezzed. En nu hebben ze hun aanbod naar een ander niveau getild met hun nieuwste innovatie: The Dstrezzed Selvedge Denim. Hun langdurige samenwerking met de groenste molen in een blauwe wereld, Candiani, is een zeker teken van duurzaamheid en uitzonderlijke kwaliteit.

De signature fit: Gent D met een gouden twist

Ontworpen met een losse tapered fit, is het een dagelijkse pasvorm voor alle gelegenheden, vooral met de innovatieve toevoeging van comfort stretch. Toch toont de aandacht voor detail met onderscheidende Dstrezzed-branding het streven naar kwaliteit en het vertellen van verhalen. Elk stuk wordt geweven op de Candiani weefgetouwen, onderdeel van de prestigieuze Rivetto d'oro - de gouden rivet - dat een teken is van uitmuntendheid in de denimwereld (en daarbuiten).

Voor de liefde van selvedge

De filosofie van de selvedge van Dstrezzed is eenvoudig: "Geef de denim wat tijd. Draag hem, was hem niet. Voel hem, forceer hem niet. Laat hem, verwacht niets." Selvedge denim stelt de drager in staat om zijn eigen verhaal te vertellen. Het denim begint als een stuk stijf materiaal en wordt geverfd met het gepatenteerde Indigo Juice, dat op een speciale manier vervaagt. Na verloop van tijd buigt en breekt het scherpe selvedge en past zich aan, aan de unieke routine en het leven van de persoon die het draagt, en creëert zo een meesterwerk.

Credits: Dstrezzed

De Modern Gent Collaboration

Als onderdeel van de lancering heeft Dstrezzed zich met 30 ‘modern gents’ verbonden om een zes maanden durende reis met hun selvedge jeans te maken. Ze werden aangemoedigd om hun unieke levens te leven in hun Candiani Comfort Stretch Selvedge, zodat ze hun eigen verhalen met hun jeans konden vertellen. Het resultaat: een indigo patchwork van zowel individualiteit als kameraadschap.

Credits: Dstrezzed

Van deze unieke blueprints is er één exemplaar als ‘selvedge-replica’ aan de collectie toegevoegd. Dus wil je niet het risico lopen op de blauwe vlekken van een droge denim? De perfecte replica kun je in de winkels vinden en zo creëer je jouw eigen selvedge-look zonder je zorgen te maken.

Over het merk

Al meer dan een decennium is Dstrezzed een baanbreker in het creëren van kwaliteits- en comfortabele herenmode die resoneert met de moderne man. Met collecties verkrijgbaar op 800 internationale locaties, viert Dstrezzed de geneugten van het leven, gevat in het merkethos - 'Don’t Stress.' Het iconische achthoekige logo symboliseert oneindigheid en eenheid, een krachtig embleem van de blijvende band gedeeld in de ‘brotherhood’ van de ‘modern gent’. Neem contact op met Roosmarijn ([email protected]) voor meer informatie.