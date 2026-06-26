Voorbij maximalisme: de miximalistische verschuiving voor Lente/Zomer 2027

Voor Lente/Zomer 2027 is er een nieuwe golf van maximalisme in opkomst. Expressief en bewust eclectisch, hint miximalisme naar de volgende stap voor maximalisme. Dit is geen terugkeer naar overdadige luxe, maar een meer gelaagde en genuanceerde interpretatie van visuele rijkdom.

OVER Geschreven door Patricia Maeda, directeur Damesmode bij Geschreven door Patricia Maeda, directeur Damesmode bij Future Snoops

Als reactie op de post-minimalistische vermoeidheid markeert miximalisme een duidelijke stap weg van terughoudendheid en de dominantie van de ‘stealth aesthetics’ die de afgelopen seizoenen hebben bepaald. Waar minimalisme ooit comfort bood door eenvoud en traditioneel maximalisme neigde naar luide versieringen, bevindt miximalisme zich op een genuanceerder middenweg. Het omarmt diversiteit en overvloed door onverwachte combinaties. Hierdoor kunnen contrasterende esthetiek, texturen en sferen in harmonie naast elkaar bestaan. Eclectisch in plaats van overdadig, levert het een spannende en levendige mix die een frisse persoonlijkheid toevoegt aan de seizoensgebonden kledingstijl.

Dit wijst op een merkbare verschuiving naar garderobes die meer verzameld en minder gecoördineerd aanvoelen. Lagen, contrasten en botsende combinaties worden steeds centraler in de kledingstijl van vrouwen. In plaats van een enkele microtrend of ‘core’ esthetiek te volgen, voelt persoonlijke stijl meer gecureerd dan algoritmisch voorgeschreven. Gevormd door een verlangen naar rijkere zelfexpressie, signaleert miximalisme de volgende stap in de mode. Design is hierbij expressief en onverwachte combinaties vervangen vaste visuele regels.

Botsingstheorie

Miximalisme gedijt op de onverwachte combinatie van stoffen, patronen en kleuren. Combinaties die ooit ondenkbaar leken, creëren nu looks die rijk zijn aan contrast en persoonlijkheid. De kern is een verschuiving van matchen naar mixen, waarbij de intentie niet visuele verzadiging is, maar het versterken van de visuele aantrekkingskracht.

De sfeer krijgt al vorm in de Resort 2027-collecties, met Roberto Cavalli als sterk referentiepunt. Het merk beleeft momenteel een opmerkelijke heropleving. Dit wordt gevoed door de kenmerkende gedurfde printmixen en een hernieuwde interesse in vintage Cavalli. Het merk brengt een brede mix van archiefprints samen en voegt ze samen tot een dichte, patchwork-achtige taal die duidelijk in lijn is met de onbevreesde aanpak van het modehuis. In dit nieuwe tijdperk van miximalisme flirten bloemen met dierenprints, botsen strepen met abstracte motieven en komen onwaarschijnlijke combinaties samen in onverwachte harmonie. Het resultaat is gedurfd, maar nooit chaotisch.

Vormverandering

In het miximalisme worden silhouetten gedefinieerd door rijkelijk gelaagde, volumineuze vormen die vrijheid en beweging omarmen. Golvende jurken, multidimensionale blouses, waterval-ruches en royale hoog-laag zomen creëren een gevoel van dimensionale kleding die levendig en overvloedig aanvoelt.

Merken als Etro zijn geen onbekende in deze taal. Voor de laatste Resort-collectie van Marco De Vincenzo voor het merk stond texturale weelde centraal. Een intense mix van levendige prints werd versterkt door royale waterval-ruches, asymmetrische zomen en onverwachte afwerkingen met franjes en kant. Het was verfijnd maximalisme, waarbij kledingstukken diepte kregen door verschuivingen in proportie en rijkelijk gelaagde texturen.

Versiering wordt ook centraal in deze expressie. Franjes, 3D-bloemenapplicaties en tactiele oppervlaktedetails fungeren als natuurlijke verlengstukken van de miximalistische taal. Deze elementen winnen aan belang richting Lente/Zomer 2027. Ze gaan verder dan decoratieve overdaad en functioneren als stijlkenmerken. Dit versterkt kleding als iets expressiefs en karaktergedrevens. Recente collecties van Ulla Johnson, Alémais en Chanel wijzen allemaal op deze verschuiving, waarbij 3D-texturen, eclectische ambachtelijke details en gelaagde franje-effecten in de schijnwerpers komen te staan.

Styling zonder regels

De kern van miximalisme is een meer vloeiende benadering van styling, waarbij traditionele modecategorieën vervagen. Vakantiekleding wordt in de stad gedragen, sportieve codes worden vrijelijk gemixt in de dagelijkse garderobe en avondelementen doen hun intrede in de dagkleding. Deze verschuiving weerspiegelt een meer bewuste manier van kleden, gevormd door een groeiende bereidheid om traditionele stylingregels los te laten.

Dit is duidelijk zichtbaar in de collecties van Valentino en Rabanne. Beide modehuizen verkennen een jeugdigere benadering van kleden, waar ‘high’ en ‘low’ moeiteloos samengaan. Een mix van referenties loopt door deze collecties. Trainingspakken staan naast weelderige paillettenjasjes, terwijl maliënkolders en kragen van imitatiebont worden verwerkt in T-shirt silhouetten. Deze voorbeelden, gekenmerkt door excentrieke charme en onverwachte combinaties, benadrukken een groeiende trend naar individuele expressie. Ze versterken het idee dat de meest boeiende modemomenten vaak voortkomen uit onverwachte contrasten.

Miximalisme vormt een expressievere en veel interessantere benadering van mode en is een gedeelde taal van bewuste eclecticisme. Of het nu via print, silhouet of styling is, het herdefinieert moderne kleding als een balans van contrasterende maar complementaire elementen. Dit weerspiegelt het idee dat vrouwen zelf niet enkelvoudig zijn, maar gelaagd en veelzijdig. In essentie is miximalisme, maximalisme met een ziel: een viering van contrast en individualiteit, waarbij persoonlijke stijl het ultieme fashion statement wordt.

Valentino Resort Dames Off Season 2027, Etro Resort Dames Off Season 2026 & Roberto Cavalli Resort Dames Off Season 2027 Credits: ©Launchmetrics/spotlight