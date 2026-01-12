Voorjaar 2026: LolaLiza voorspelt een seizoen vol energie en kleur

LolaLiza onthult haar nieuwe “Fresh Start” collectie voor het voorjaar 2026: een veelzijdige en eigentijdse lijn waarin fashionable essentials en krachtige kleuraccenten samenkomen. Deze collectie laat zien hoe je kleur en textuur moeiteloos kunt combineren.

Een garderobe die inspireert

Met een mix van blouses, zachte knitwear, jurken, rokken, tailored broeken en jassen biedt de collectie eindeloze mogelijkheden om te mixen & matchen – van casual overdag tot gesofisticeerd ’s avonds. Tijdloze snits krijgen een frisse update door speelse details, verfijnde borduursels en vrouwelijke accenten. Een heldere basis van wit, blauw en rood zorgt voor een moderne, licht preppy uitstraling met een zachte, vrouwelijke twist.

Vanuit die frisse basis bouwen zachte neutrale tinten de collectie verder op. Ze vormen het canvas waarop levendige kleuren en zonnige nuances elke look energie en optimisme meegeven. LolaLiza schuift daarbij één opvallende trend naar voren: butter yellow als dé kleur die subtiel maar consequent doorheen de collectie terugkomt.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

De collectie speelt ook met contrast en elegantie. Zwart-wit combinaties aangevuld met blauw en groen zorgen voor een meer geklede, sophisticated uitstraling, waarbij vloeiende satijnen stoffen worden gecombineerd met delicate lace details. Bermuda’s en tijdloze silhouetten brengen een moderne balans tussen power en vrouwelijkheid – perfect voor zowel workwear als avondlooks.

Kleuren zoals mosgroen en lila brengen rust en diepte in de collectie. Zachte knitwear en balloon fits creëren een silhouet dat comfort en stijl verenigt. Elk item nodigt uit om te combineren, te layeren en je eigen look te personaliseren.

Credits: LolaLiza

Credits: LolaLiza

Met de “Fresh Start” collectie tovert LolaLiza mode om tot een gevoel. Een moodbooster die vrouwen inspireert om het nieuwe seizoen vol energie, positiviteit en stijl in te stappen.

De nieuwe collectie is vanaf 8 januari 2026 verkrijgbaar in alle LolaLiza-winkels en online.