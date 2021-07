Voormalig Lanvin-ontwerper Lucas Ossendrijver gaat collecties ontwikkelen voor Theory

De Nederlandse ontwerper Lucas Ossendrijver gaat capsulecollecties ontwikkelen voor modemerk Theory. Dat blijkt uit een persbericht in handen van WWD. Het gaat om collecties voor mannen en vrouwen, ‘geïnspireerd door de stedelijke levensstijl van morgen’, zo is in het persbericht te lezen.

Ossendrijver was tussen 2006 en 2018 werkzaam als artistiek directeur herenmode bij Lanvin. Zijn werk voor het merk werd gekenmerkt door een speelse, experimentele omgang met de codes van klassiek maatwerk, gecombineerd met tech-stoffen en invloeden uit sportswear. Deze ‘door activewear beïnvloede, hybride maatwerk-esthetiek’ neemt hij mee naar Theory, zo staat in het persbericht. Zijn eerste collecties worden volgend jaar gepresenteerd.

“Ik ben verheugd om samen te werken met Theory, een iconisch Amerikaans merk waarvan de missie een nieuwe creatieve kans biedt in een tijd van ongelofelijke verandering”, aldus Ossendrijver in het persbericht. Kazumi Yanai, voorzitter van Theory, noemt de samenwerking ‘een nieuw en spannend hoofdstuk in de evolutie van Theory’.

Het New Yorkse Theory werkte al eerder met Europese ontwerpers. De Belgische Olivier Theyskens ontwierp tussen 2010 en 2014 collecties voor het merk. Sinds 2018 is de Italiaanse ontwerper Francesco Fucci er creatief directeur womenswear.