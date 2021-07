Voormalige Carven creatief directeur Serge Ruffieux lanceert accessoires merk

Serge Ruffieux lanceert een eigen accessoires merk genaamd 13 09 SR. Ruffieux maakt dit bekend via zijn Instagrampagina.

“Ik ben verheugd om de lancering van 13 09 SR aan te kondigen, een accesoires merk. Mijn eerste merk, mijn geboortedatum en mijn initialen, als een registratienummer. Ik heb hier lang over nagedacht en de huidige tijd heeft deze behoefte een noodzaak gemaakt. Het is de juiste tijd.” Het merk zal beginnen met schoenen en accessoires gemaakt in Italië, maar de ontwerper hint dat de collectie mogelijk uitgebreid wordt met items. Alle producten moeten ‘sterk, speeld en verantwoord’ zijn en gemaakt van gerecyclede of ecologische materialen.

Ruffieux, die eerder creatief directeur was van modehuis Carven, schrijft dat hij instinctief altijd begint met het inbeelden van schoenen en zonnebrillen als hij ontwerpt. “Accessoires bepalen de houden, ze zijn een reflectie van de persoonlijkheid.” De eerste collectie van 13 09 SR zal gepresenteerd worden tijdens Paris Fashion Week aankomende oktober.