Voorproefje Diesel x Pronounce-collectie tijdens London Fashion Week Men’s

In de schijnwerpers van London Fashion Week Men’s, tijdens de catwalkshow van het Chinese modelabel Pronounce, hebben modemerken Diesel en Pronounce dit weekend de eerste resultaten van hun samenwerking gepresenteerd. Dat meldt Diesel in een persbericht. De uniseks ready-to-wearcollectie bestaat uit achttien stukken. Een deel van de outfits werd alvast in Londen getoond; de rest volgt tijdens Shanghai Fashion Week, eind maart.

Pronounce is het label van Chinese ontwerpers Yushan Li en Jun Zhou, op dit moment gevestigd in Milaan en Shanghai. Het duo reisde eind 2018 af naar het hoofdkantoor van Diesel in Breganze, Italië, om daar het gigantische Diesel-archief (ruim 175.000 kledingstukken) te verkennen. Li en Zhou beschreven de veertig jaar geschiedenis van het merk als een “stromende waterweg (...) waarbij elke stap telt”, zo stelt het persbericht. Dat beeldende concept werd de esthetische basis voor de collectie.

Foto’s: Diesel x Pronounce capsulecollectie

De ontwerpen worden gekenmerkt door workwear-silhouetten, tie-dyepatronen en watermerken. Opvallend zijn ook de contrasterende stiksels en biezen. Renzo Rosso, oprichter van Diesel, zegt in het persbericht over de collectie: “Ik ben onder de indruk van de stukken en details die Yushan en Jun uit onze archieven hebben gekozen, maar ook hoe ze deze op de meest moderne manier hebben geïnterpreteerd. Sommigen van hen zijn prototypes die nooit in productie zijn gegaan omdat ze destijds te storend waren. Al mijn complimenten!”

De samenwerking met Pronounce is een voortzetting van Diesels samenwerkingen met Chinese designtalenten, onder wie William Chen, Chris Lee en Zhou Xiangyu. De collectie met Pronounce ligt eind maart in winkels in China en bij de grotere Diesel-winkels wereldwijd. Wat de kledingstukken gaan kosten werd in het persbericht niet bekendgemaakt.