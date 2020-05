Voyar La Rue breidt uit met schoenencollectie

Nederlands dameslabel Voyar La Rue heeft de collectie uitgebreid met schoenen. Dit meldt het merk in een persbericht. “We willen de Voyar La Rue vrouw van top tot teen laten stralen in onze ontwerpen,”aldus oprichter en CEO van het merk Emma van Straaten in het persbericht.

De eerste schoenencollectie bestaat uit drie verschillende modellen in de kleuren zwart, cognac, zilver, roze, wit en goud. “De stijl van deze collectie omschrijft zich als alledaagse schoenen tot echte eyecatchers met een fijne pasvorm en bereik,” aldus het bericht. Het merk meldt dat de ontwerpen van de schoenen zijn gebaseerd op thema’s binnen de kledingcollectie. De lijn wordt inmiddels bij 20 verkooppunten verkocht. De eerste reacties bij de partners zijn zo goed dat de tweede schoenencollectie flink is uitgebreid. Deze zal aankomend seizoen gelanceerd worden.

De prijzen van de schoenen liggen tussen de 99,95 en 169,95 euro. Alle schoenen zijn gemaakt van leer.

Voyar la Rue begon in 2015 als een damesmerk dat statement T-shirts en sweaters verkocht. Inmiddels is de kledingcollectie uitgegroeid tot 200 stuks per seizoen. Het merk is bij 70 verkooppunten in Nederland en België te vinden.

Beeld: Voyar La Rue