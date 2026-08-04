Waar blijft de degelijke kantoorblouse voor dames? Vander Amsterdam: 'We hebben het zelf uitgedokterd'

Ashley en Kayra van der Linden zijn tweelingzussen die allebei al jaren in de mode werken. Als vanzelf ontstond het idee om zelf iets te ondernemen, en een gebrek op te lossen: het aanbod voor op kantoor acceptabele damesblousen was te klein. "Op de herenafdeling zagen we wel blouses met stevige kragen en manchetknopen, details die liefde voor het product laten zien," zegt Kayra. "Maar bij de dames zagen we vooral slappe kraagjes en dunne polyesterstofjes. Daar wilden we iets aan doen."

32 verkooppunten

Na maanden werken vanaf de keukentafel opende Vander Amsterdam in juli zijn eerste kantoorruimte, in Amsterdam. Het merk is nog piepjong: het ging in februari officieel live, met één collectie damesblouses. De voorbereiding erop begon jaren eerder, op de werkvloer van andere modehuizen: Ashley werkte bij onder meer herenmodemerk Cavallaro Napoli en Wiltec (bedrijfskleding), Kayra bij maatwerkspecialist Munro en Suitsupply. Beiden brachten ervaring mee met maatwerk en vermaken. "Twee centimeter innemen kan een groot verschil maken, die expertise hadden we al vanuit ons verleden," zegt Ashley. Een externe kleermaker kwam er dan ook niet aan te pas: het patroon en de pasvorm voor de Vander-blouses hebben de zussen zelf uitgedokterd.

Binnen een half jaar tijd groeide het merk naar 32 verkooppunten. "Het helpt als je snapt hoe de branche in elkaar steekt en welke beurzen belangrijk zijn," zegt Kayra. "Maar het is vooral gewoon doen, doen, doen. Bellen, bellen, bellen." Veel gesprekken eindigden in een nee: de winkel zit al vol, geen behoefte aan nieuwe merken, geen zin om weer een startup een kans te geven. Wat wél werkte: winkeliers uitnodigen voor een gesprek van een kwartier, in het echt. "Ons doel is dat we bij die ondernemer aan tafel mogen zitten en ons verhaal mogen vertellen," zegt Kayra. "Zonder poespas, gewoon hoe het gegaan is — en dan lukt het vaak wel."

Wat maakt een blouse tot een goede blouse

Aan de blouses zoals ze nu in veel collecties liggen, mankeert volgens de zussen een hoop. Hun naar eigen zeggen perfecte kantoorblouse ontwikkelden ze door klassieke details uit de formele mannenmode op het vrouwenlijven door te voeren. In Azië zochten ze zelf naar fabrikanten, testten ze meerdere samples en lieten ze die vijftien keer wassen om te zien wat er gebeurde met de kwaliteit.

De bloes die als beste uit de verf kwam, is nu te koop: honderd procent katoen, niet-doorschijnend en strijkvrij (non-iron), geweven in een keperbinding die voor de nodige rek zorgt. Aan de zijkant komen sluitkussentjes. Stevige boorden en kraagstaafjes houden de blouse in model. De knopen zijn zo geplaatst, dat er geen inkijk ontstaat, en het onderste knoopsgat zit horizontaal gedraaid, zodat hij niet losschiet bij spanning.

Extra trots zijn de zussen op de dubbele manchet met manchetknoop: standaard bij herenoverhemden, maar zeldzaam in damesmode. Jammer, vindt Ashley, want “het is het sieraad van je blouse.” Zo’n gouden manchetknoop of een zijden sjaaltje moet helpen het stoffige imago van de formele blouse af te schudden. "Je moet hem ook aankunnen als je gaat lunchen, naar een verjaardag gaat, naar kantoor, of zelfs naar het strand - en natuurlijk is het oké als je hem dan lekker losknoopt.”

'Details laten de liefde voor het product laten zien'

Een overzicht van de details in een kantoorbloes van Vander.

De basisbloes van Vander Amsterdam Credits: Vander Amsterdam

Kraagdetail van een bloes van Vander Amsterdam Credits: Vander Amsterdam

Detail in een bloes van Vander Amsterdam Credits: Vander Amsterdam

Detail in een bloes van Vander Amsterdam Credits: Vander Amsterdam

Knoopsdetail in een bloes van Vander Amsterdam Credits: Vander Amsterdam