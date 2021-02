Waarom is kurk hét perfecte materiaal voor een vegan sneaker?

Anderhalf jaar geleden kwam het idee op tafel en nu al gaan de vegan sneakers van de tweede collectie van QURC als warme broodjes over de toonbank. Ze hebben nieuwe kleuren geïntroduceerd en het design nog verder gefinetuned. Mooie minimalistische silhouetten gecombineerd met hoog draagcomfort. Maar wat is nou écht het geheim van QURC? Wij denken te weten waar het aan ligt; de mate van duurzaamheid. En nog specifieker; het materiaal kurk.

QURC onderscheidt zichzelf van de rest van de sneakerindustrie door het over een totaal andere boeg te gooien. Ze maken schoenen van kurkleer. Ze zijn een pionier op dit gebied, waardoor het ontwikkelen van de eerste prototypes nog vrij spannend was, maar kurk heeft zich bewezen als fantastisch alternatief voor leer. Wij vonden het tijd om dit innoverende materiaal, dat aan de basis ligt van het opkomende succes van QURC, verder uit te lichten.

Waarom kurk?

Bij het materiaal kurk denk je waarschijnlijk gelijk aan dat cilindervormige ding dat in je wijnfles zit, of dat korrelige prikbord waar je je vakantiefoto’s aan ophangt, maar het kurkleer dat wordt gebruikt voor de sneakers van QURC is daar geenszins mee te vergelijken.

Kurkleer heeft veel voordelen ten opzichte van andere leervervangers. Veel synthetische alternatieven zijn vaak wel vegan maar lang niet altijd even duurzaam. Kurk daarentegen komt van de bast van een kurkboom. Deze bomen worden eens in de negen jaar geschild. Wanneer de bomen geschild zijn nemen ze tot wel 5(!) keer zoveel CO2 op. Met de keuze voor het materiaal kurk worden ook de lokale Portugese kurkboeren gesteund. Sinds de introductie van de draaidop en synthetische kurken hebben zij veel aan afzet moeten inleveren.

Als de bast van de boom gehaald is, wordt het in kokend water gelegd en vervolgens een flinke poos te drogen. Deze basten worden dan samengeperst tot grote massieve blokken kurk, waar vervolgens hele dunne vellen van gesneden worden. Deze dunne vellen noemen we kurkleer, het materiaal dat QURC gebruikt voor haar sneakers. Er worden in het gehele proces van A tot Z geen chemicaliën gebruikt!

Comfort en onderhoud

Behalve dat het proces goed is voor het milieu en de lokale economie, heeft kurk ook vele voordelen als het gaat om draagcomfort en onderhoud. Kurkleer kan in veel opzichten vergeleken worden met leer van hoge kwaliteit. Maar in tegenstelling tot leer is kurk 100% vegan, waterafstotend, krasbestendig en extreem licht. Daarbovenop is kurkleer erg onderhoudsarm, om je QURC-sneakers schoon te houden hoef je er alleen maar met een vochtig doekje langs te gaan en ze zien er weer uit als nieuw!

Al deze factoren maken kurkleer een erg aantrekkelijk materiaal om mee te werken en past het perfect bij de missie van QURC, dat laat zien dat je geen dierlijke materialen hoeft te gebruiken om hippe en kwalitatieve sneakers te maken. Bij QURC zijn ze blij om te zien dat er langzamerhand steeds meer duurzame alternatieven voorhanden zijn. ‘De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de consument, maar zeker ook bij de industrie. Zolang veel merken het nalaten om met duurzamere alternatieven te komen maken we het de consument te moeilijk om bewustere keuzes te maken.’

