Waarom jij als duurzame fashion (en sneaker)liefhebber heel blij wordt van deze producten

Met DFNS blijven je sneakers veel langer fresh and clean.

Omdat de schoenen- en mode-industrie goed is voor meer dan 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikassen, gaan steeds meer merken over op een duurzamere productie. Maar ook andere factoren dan productie spelen een cruciale rol in de totale milieu-impact van een product. De manier waarop spullen worden verzorgd na ze de winkel verlaten, maakt ook een aanzienlijk verschil.

Door kleding en schoenen goed te verzorgen draag je ook je steentje bij aan een meer sustainable wereld. Maar hoe doe je dat precies? DFNS maakt duurzame, biologisch afbreekbare producten die verfrissen, ontkreuken, reinigen en beschermen, waarmee je de levensduur van je favoriete items kunt verlengen en er nog langer van kunt genieten.

Sneaker care

Wist je bijvoorbeeld dat je veel langer met je nieuwe sneakers kan doen (en ze echt fresh en clean kunt houden) door de juiste sustainable producten te gebruiken? Zo zien ze er na heel vaak dragen er nog steeds uit alsof je ze net uit de doos hebt gehaald:

Spray je sneakers in met de DFNS Footwear Protector, een biologisch afbreekbaar vloeistofafstotend middel op waterbasis die sneakers waterdicht maakt terwijl ze volledig ademend blijven. Toch vlekken gemaakt? Verwijder het vuil meteen met de DFNS Cleaning Wipes: non-toxic, biologisch afbreekbare reinigingsdoekjes, gemaakt van bamboe. Wil je je schoenen laten blinken alsof ze nieuw zijn? De DFNS Footwear Cleaning Kit is je perfecte match. De kit bevat alle items die je nodig hebt om je kicks weer schoon te krijgen: met de Footwear Cleaner, een Premium Cleaning Brush en een zachte microvezeldoek schrob jij die vlekken er zo uit. Maak je cleaning sessie af met de DFNS Footwear Refresher, een waterbased, biologisch afbreekbare spray die nare luchtjes verwijdert en je schoenen binnen 24 uur weer als nieuw laat ruiken. Alsof ze nét uit de winkel komen!

Ook voor je kleding kun je goed zorgen en de kwaliteit langer behouden. Gebruik de DFNS Apparel Launder om je kleding te verfrissen en ontkreuken en de DFNS Denim Launder om je jeans te verzorgen. Je kleding waterdicht maken? Daar gebruik je de Apparel & Hat Protector. Zo hoef je je favoriete gear minder vaak te wassen en bespaar je water, geld en energie.

Choose to care met DFNS

DFNS kijkt op een holistische manier naar de impact op het milieu en denkt voortdurend na over manieren waarop ze hun klimaatvoetafdruk en die van jou kunnen verkleinen. Hoe we voor onze gear zorgen zodra deze de winkel verlaat en welke producten we daarvoor gebruiken, maakt een groot verschil.

Alle oplossingen van DFNS zijn op waterbasis, oplosmiddelvrij en biologisch afbreekbaar. De Footwear Refresher, Footwear Cleaner en Cleaning Wipes zijn zelfs geproduceerd in een Cradle to Cradle Gold gecertificeerde fabriek - één van de weinigen in de wereld. De Footwear Protector is gemaakt in een fabriek met een NSF-certificering, een voedselveiligheidscertificaat.

De leveranciers van DFNS streven ook voortdurend naar het verminderen van waterverbruik, afval en hun CO2-impact. De Apparel Launder en Denim Launder zijn vervaardigd in een faciliteit die voldoet aan het AISE-charter, een vrijwillige EU-initiatief dat een gemeenschappelijke industrie van veiligheid en duurzaamheid promoot en faciliteert.

De meeste van de producten zijn verpakt in Airopack® — innovatieve flessen met luchtdruk, vrij van schadelijke chemicaliën en vluchtige gassen, die een duurzaam alternatief bieden voor traditionele spuitbussen. Begin 2021 heeft Airopack® zich bij Green Tag gevoegd met gecertificeerde milieuvriendelijke producten toen we de Global GreenTag McV Low VOC (Volatile Organic Compound) verificatie ontvingen.