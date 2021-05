Waarom merken kiezen voor nano-influencers

De pandemie heeft aangetoond dat beroemdheden en social media-influencers met een groot aantal volgers niet de enige weg zijn naar succesvolle marketing. Veel modemerken wenden zich tot nano-influencers, mensen met 1.000 tot 10.000 volgers op sociale media, van wie het publiek toegewijd en betrokken is, maar bescheiden in omvang.

Een van de redenen dat merken zich wendden tot nano-influencers, is dat de gezondheidscrisis de marketingbudgetten wereldwijd heeft verkleind, waardoor nano-influencers belangrijker zijn dan ooit tevoren.

"Nano-influencers hebben een aantal van de best presterende content gecreëerd die we ooit hebben geplaatst," vertelde Amanda Amar, Aldo's Global Director of Social Media and PR aan Footwear News. "Daarmee weet ons Brand-team wat ze moeten doen [intern creëren]. Dus er is veel te winnen. Je moet verder kijken dan het hoge nummer bovenaan [Instagram]. Werken met deze mensen is ook een geweldige manier om ergens mee te beginnen en iets te testen, vaak zijn nano-influencers geweldige content creators weir populariteit uiteindelijk zal ontploffen. Het is beter om vanaf het begin met hen samen te werken, zodat je de vruchten van loyale relatie kan plukken en samen groeien."

Nano-influencers zijn bedreven in het creëren van merkcontent

Na een jaar als 2020, waarin merken zich moesten haasten om hun marketing- en reclamecampagnes bij te werken om te resoneren bij een publiek dat plotseling thuis vastzat, biedt 2021 veel kansen, zegt Influencer Marketing Hub. Bedrijven hebben niet alleen geleerd dat ze digitaal kunnen opereren, maar meer en meer consumenten hebben zich tot het internet gewend om in hun e-commerce behoeften te voorzien. En omdat verschillende traditionele marketingmethoden niet verenigbaar waren met de gevolgen van een wereldwijde pandemie, zochten merken naar content creators en influencers die bedreven zijn in het creëren van reactieve content. Terwijl adverteerders een daling van 20 procent hebben gezien, profiteerden influencers van een stijging van 46 procent.

Volgens een rapport uit 2019 van Later en Fohr hebben micro-influencers, met name degenen met minder dan 25.000 volgers, de hoogste engagementpercentages met ongeveer 7 procent. Aangezien de engagementpercentages op Instagram zijn gedaald, krijgen influencers met een betrokken aanhang meer aandacht van bedrijven, zelfs met minder volgers. Door zich te richten op nano- en micro-influencers kunnen merken hun influencer marketing budgetten oprekken terwijl ze toch werken met influencers die verbonden zijn met hun publiek, en zullen influencers op hun beurt profiteren van samenwerkingen met een toenemend aantal merken.

Beeld: Pexels; Bron artikel: Influencer Marketing Hub

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.