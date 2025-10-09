Walter van Beirendonck en JBC slaan opnieuw handen ineen

Belgisch modebedrijf JBC en Belgische ontwerper Walter van Beirendonck hebben elkaar weer gevonden voor een samenwerking. Vandaag lanceren de twee namelijk een gelimiteerde collectie van 500 stuks, elk uniek, zo is te lezen in een persbericht.

Elke trui is gemaakt van restgaren uit eerdere producties waarbij textieloverschot is overgebleven. De truien worden daarnaast in België geproduceerd. De items zijn zeer kleurrijk en hebben een grafisch ontwerp. De ontwerper koos zeven kleurcombinaties. “Omdat de truien uit restgaren bestaan, kan de tint van elke kleur variëren. Is een garen op, dan wordt het vervangen door een nieuwe tint binnen hetzelfde kleurenpalet, wat elke trui nog unieker maakt”, zo meldt JBC.

"Met 'Future Friendly' wilde ik een collector's item creëren dat hoop uitstraalt. Het centrale beeld van de opkomende zon symboliseert een nieuwe start en een toekomst vol mogelijkheden. Elk stuk is uniek en staat voor de optimistische visie die we samen met JBC willen delen", aldus ​Walter Van Beirendonck in het bericht.

De truien zijn alleen te koop in de JBC-winkel op de Meir in Antwerpen en online vanaf vrijdag 10 oktober. Van de items zullen geen nieuwe varianten gemaakt worden, dus op is op. Een kindertui kost 69,99 euro en een trui voor volwassenen (unisex) is 89,99 euro.