Wandler biedt klanten mogelijkheid om tassen te personaliseren

Bij Wandler is het nu ook tijdelijk mogelijk tassen te personaliseren. Dat heeft het accessoiresmerk op Valentijnsdag gecommuniceerd in de nieuwsbrief. Het is mogelijk twee initialen, in drie kleuren, er met de hand op te laten schilderen. De 'monogramming service' is beschikbaar tot 24 februari via de webshop. De gepersonaliseerde orders worden binnen tien dagen na bestelling verstuurd. Het personaliseren van tassen is alleen mogelijk in op de glad leren items (die met textuur zijn uitgesloten). Gepersonaliseerde items kunnen niet retour.

Wandler, gespecialiseerd in lederen tassen en accessoires, werd in 2017 opgericht door Elza Wandler. Wandler verwierf snel populariteit in binnen- en buitenland. De eerste Hortensia tas was appeltjesgroen en direct een succes, zo vertelde Elza Wandler tegen HarpersBazaar in 2021. "Groen is een hele positieve kleur en staat voor het bevorderen van creativiteit. Het is de kleur van de natuur en het geeft rust en positiviteit. Leonardo Scotti schoot het eerste beeld van deze tas en dat is nog steeds het boegbeeld van het merk," aldus de oprichter en ontwerper in een interview met het blad.

In Nederland is Wandler onder meer te koop bij de Bijenkorf, Moise, Kiki Niesten, Wendela van Dijk, Kim Werner, Marjon Snieders en Pauw. In het buitenland heeft het luxemerk nu zo'n 150 verkooppunten, waaronder Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Dover Street Market en Net-a-Porter, zo meldt een woordvoerder van het merk desgevraagd.

Wandler brengt zes collecties per jaar. In 2021 breidde het accessoiresmerk het assortiment uit met een aantal leren broeken. In de high summer 2022 collectie kwamen daar tevens spijkerbroeken bij. Deze collectie wordt verkocht bij geselecteerde retailers onder wie Shopbop, Harvey Nichols en Luisa Via Roma. De broeken zijn geprijsd tussen de 190 euro (voor een jeans) en 1200 euro (voor een leren exemplaar). Een Wandler tas kost tussen 425 euro en 895 euro.

Beeld Wandler, by Ferry van der Nat

Beeld: Wandler tas met monogram. By Walter Pierre.