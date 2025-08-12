Wanneer mode en proteïnevezels samenkomen : ‘Biotechnologie kan een sterke positieve kracht zijn’

Spiber, een bio-venture uit Japan, benut de kracht van fermentatie om vezels te produceren. Hoe moet men zich dit voorstellen? Het begon in 2004 met bioinformatica-onderzoekers Kazuhide Sekiyama en Junichi Sugahara, die methoden onderzochten voor de productie van spinnenwebvezels door fermentatie. Drie jaar later gebruikten ze hun onderzoek om milieuproblemen in de textielindustrie aan te pakken. Ze ontwikkelden een proteïne, specifiek ontworpen voor hoogwaardige textieltoepassingen.

Tien jaar geleden kwam de doorbraak: Spiber creëerde biogebaseerde en biologisch afbreekbare Brewed Protein-vezels. Door gepatenteerd DNA in micro-organismen te verwerken, produceerden ze een specifiek eiwit, met suiker uit suikerriet als hoofdingrediënt voor de eiwitproductie. Brewed Protein-vezels zijn momenteel de enige eiwitvezels, zoals gedefinieerd door de ISO-norm, die via een precisiefermentatieproces op industriële schaal worden geproduceerd.

Een nadere blik - textiel gemaakt van Brewed Protein-vezels. Credits: Spiber

Het Japanse kledingmerk United Arrows bracht begin dit jaar in totaal 15 producten uit met Brewed Protein-vezels. Credits: United Arrows

Beschikbaar zijn stapelvezels, tops/sliver en gesponnen garen, allemaal met een zijdeachtige glans en delicatesse, en anti-geur en antibacteriële eigenschappen (voor bepaalde stofconstructies). Aan het einde van hun levensduur kunnen Brewed Protein-vezels worden afgebroken tot voedingsstoffen en hergebruikt als grondstof voor de productie van nieuwe Brewed Protein-materialen. Dit is op laboratoriumschaal aangetoond.

Een andere doorbraak kwam in 2019, toen Spiber samen met het Japanse sportkledingmerk Goldwin het eerste product met Brewed Protein-vezels op de markt bracht: de Moon Parka. Meer samenwerkingen volgden, bijvoorbeeld met outdoorkledingbedrijf The North Face, de Californische mode- en designretailer Ron Herman, het luxe outdoorkledingbedrijf Woolrich, het Italiaanse modebedrijf Pangaia en het Japanse luxe modemerk Sacai.

De Moon Parka, ontwikkeld in samenwerking met Goldwin Inc., is 's werelds eerste bovenkledingjas met Brewed Protein-vezels. Credits: Spiber & Goldwin Inc.

In datzelfde jaar werden Brewed Protein-vezels voor het eerst gebruikt in de haute couture, toen de Japanse modeontwerper Yuima Nakazato ze ontdekte voor zijn creaties. Hij gebruikte een unieke textielmodelleringstechniek, genaamd biosmocking. Spoel door naar juli 2025, toen de Nederlandse haute couture ontwerpster Iris van Herpen een bruidslook met Brewed Protein-vezels onthulde tijdens Paris Fashion Week AW25. FashionUnited sprak met Ayana Nakajima, Spiber's regionale marketingmanager, die toezicht hield op de samenwerking met Iris van Herpen, over uitdagingen, leermomenten en de unieke reis van het bedrijf.

Het moet spannend zijn geweest om met uw materiaalinnovatie de wereld van de haute couture te betreden. Kunt u ons iets meer vertellen over de samenwerking met Iris van Herpen? Hoe is die tot stand gekomen en hoe is die verlopen?

De samenwerking met Iris van Herpen was een natuurlijke match. Iris is een uitzonderlijke couturier die, net als wij, diepgaande inspiratie put uit de natuur en wordt gedreven door een sterke overtuiging in de co-existentie van mode en duurzaamheid door middel van kunst. We kenden elkaar al enkele jaren, maar een gemeenschappelijke connectie bracht ons na verloop van tijd eindelijk samen om te werken. De samenwerking was gebaseerd op een gedeelde overtuiging dat creativiteit, technologie en duurzaamheid geen afzonderlijke doelen zijn, maar diep met elkaar verbonden elementen van een uniforme visie. We hechten veel waarde aan samenwerkingen met visionaire ontwerpers en kunstenaars zoals Iris, omdat zij een essentiële rol spelen bij het volledig benutten van het creatieve potentieel van Spiber's Brewed Protein-vezels en het inspireren van nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van duurzame mode.

En dit was niet uw eerste kennismaking met haute couture, die vond eigenlijk veel eerder plaats.

Ja, we werken sinds 2019 al samen met de Japanse couturier Yuima Nakazato, dus de wereld van couture is niet helemaal nieuw voor ons. Vanaf de begindagen van onze materiaalontwikkeling zag Yuima Nakazato potentieel waar anderen beperkingen zagen. Hij focuste zich op vezels met een hoge krimp en veranderde wat wij ooit als gebreken beschouwden in creatieve mogelijkheden. Dit leidde tot de ontwikkeling van ‘biosmocking’, een techniek die deze vezels transformeerde tot unieke, eenmalige couturestukken. Het is een textielmodelleringstechniek voor het creëren van driedimensionale texturen, die nieuwe diepte aan kledingstukken geeft door nauwkeurig de supercontractie- of vormtransformatie-eigenschappen te controleren van Brewed Protein-materialen, speciaal ontworpen voor Yuima Nakazato, door middel van digitale fabricage.

Yuima Nakazato AW 2024–2025 couturecollectie ‘Unveil’ tijdens de Haute Couture Week in Parijs met Brewed Protein-materialen. Credits: Yuima Nakazato

Zijn visie reikt verder dan biosmocking. Hij verlegt voortdurend de grenzen van wat mogelijk is, neemt de uitdagingen aan van het gebruik van nieuwe materialen en werkt met ons samen om deze innovaties te communiceren en te verspreiden naar een breed publiek. Zijn werk in haute couture, een domein waar creativiteit en autoriteit oppermachtig zijn, onthult consequent nieuwe mogelijkheden en inspireert ons om onze eigen beperkingen te heroverwegen.

Wat waren enkele van de uitdagingen om ervoor te zorgen dat het materiaal presteerde in het haute couture-veld?

In deze specifieke samenwerking met Iris van Herpen lag de focus niet primair op de materiaa prestatie. In plaats daarvan was het doel om te onderzoeken hoe Brewed Protein-materialen de creatie van vormen konden ondersteunen die zowel structureel verfijnd als vloeiend in beweging zijn, waarbij technische precisie in balans is met een poëtische, bijna etherische esthetiek.

De resulterende jurk combineert structuur en vloeibaarheid naadloos, waarbij technische precisie samensmelt met artistieke expressie. Het vertegenwoordigt niet slechts een enkel catwalkmoment, maar een visie op wat mogelijk is op het snijvlak van materiaalinnovatie en design.

Iris van Herpen's bruidsontwerp voor AW25. Credits: BTS: Delphine Chevalier / Looks: Molly SJ Lowe

Wij geloven in de expressieve kracht van materialen, hun vermogen om verhalen te vertellen, emoties op te roepen en de manier waarop we ons verhouden tot de natuurlijke wereld te transformeren. Deze eerste samenwerking met Iris van Herpen bracht onze gedeelde waarden op een werkelijk opmerkelijke manier tot leven.

Wat is de feedback van de merken en fabrikanten die Brewed Protein-vezels in hun ready-to-wear collecties hebben verwerkt?

De feedback die we tot nu toe hebben ontvangen is zeer bemoedigend. Brewed Protein-materialen, of het nu gaat om stapelvezels, garen of stoffen, worden vaak geprezen om hun zachte touch en het comfort dat ze bieden in kledingtoepassingen. Een van de sterke punten van dit materiaal is zijn veelzijdigheid: afhankelijk van de vezellengte, spinmethode en stofconstructie, kunnen Brewed Protein-vezels een breed scala aan esthetische en tactiele expressies creëren.

Brewed Protein-vezels hebben vele unieke eigenschappen en kunnen worden aangepast om eruit te zien als leer en zelfs bont. Credits: Spiber

Bijvoorbeeld, wanneer ze worden gebruikt in kamgaren spinprocessen, kunnen de vezels een gepolijste, glanzende afwerking produceren met een gladde, elegante handfeel. Dat gezegd hebbende, de uiteindelijke textuur en feel van de stof kan aanzienlijk variëren op basis van hoe deze wordt verwerkt, dus het materiaal biedt een nieuw canvas voor creativiteit voor ontwerpers en fabrikanten.

Veel partners hebben de zachtheid ervan benadrukt als een belangrijk voordeel, en we werken ook actief samen met merken om functionele eigenschappen te verkennen wanneer Brewed Protein-vezels worden gemengd met andere vezels. Het is een voortdurende ontdekkingsreis en we zijn enthousiast om het materiaal samen met onze partners verder te ontwikkelen.

Wat is uw grootste leermoment geweest sinds de ontwikkeling van Brewed Protein-vezels?

We hebben geleerd dat het ontwikkelen van nieuwe materialen aanzienlijke tijd en kapitaal vereist, vooral bij de overgang van prototypes op laboratoriumschaal naar betrouwbare, kostenefficiënte massaproductie. Deze opschaling vereist niet alleen technische innovatie, maar ook een fundamenteel herdenken van operations en supply chains. Bij Spiber hebben we deze uitdaging omarmd door het hele productieproces van onze eiwitpolymeren intern te beheren, waarbij we continu itereren en verfijnen.

Het fermentatieproces. Credits: Spiber

Vooruitkijkend zetten we ons in voor baanbrekende duurzame productiemethoden, zoals het gebruik van niet-eetbare grondstoffen, om de grenzen van materiaalinnovatie te verleggen en een verantwoordelijkere toekomst voor de productie vorm te geven.

Na eerdere samenwerkingen, zoals die in de modewereld met Iris van Herpen, in de textielsector met Manifattura Sesia en Achille Pinto, evenals met Japanse fabrikanten, welke toekomstige samenwerkingen zijn er gepland?

Tot nu toe hebben meer dan 80 bedrijven, waaronder textielfabrikanten en spinnerijen, met onze Brewed Protein-vezels gewerkt en 45 merken hebben er meer dan 190 producten mee gelanceerd.

Yuima Nakazato AW 2024–2025 couturecollectie ‘Unveil’ tijdens de Haute Couture Week in Parijs met Brewed Protein-materialen. Credits: Yuima Nakazato

Vooruitkijkend blijven we onze wereldwijde samenwerkingen uitbreiden in de Verenigde Staten, Europa, China, India, Japan en daarbuiten - niet alleen met toonaangevende merken, maar ook met fabrieken en fabrikanten die productcollecties ontwikkelen om de brede acceptatie van Brewed Protein-vezels te versnellen.

Op welke aankomende beurzen kunnen we Spiber vinden?

We zijn verheugd om deel te nemen aan de volgende aankomende beurs en evenement in Europa, en we kijken ernaar uit om in contact te komen met collega-innovators en marktleiders: Première Vision in Parijs van 16 tot 18 september en Biofabricate in Londen op 16 en 17 september 2025.

Wat heeft de toekomst in petto voor Spiber?

Als pionier in kunstmatige eiwitvezels, die ISO 2076-gecertificeerd zijn, is onze Brewed Protein-vezel de enige kunstmatige eiwitvezel die met succes geïndustrialiseerd is. Dit positioneert het bedrijf als wereldleider in biomaterialen voor mode en daarbuiten. Ons werk wordt gedreven door de overtuiging dat biotechnologie een krachtige kracht ten goede kan zijn, die kan helpen om wereldwijde industrieën te hervormen, de impact op het milieu te verminderen en een duurzamere en inclusievere toekomst te creëren.

We verkennen voortdurend nieuwe en diverse toepassingen voor onze materialen, met als doel een circulaire economie te ondersteunen en bij te dragen aan systemen die niet alleen duurzaam, maar ook regeneratief zijn. Naarmate op eiwitten gebaseerde materialen steeds belangrijker worden voor het aanpakken van uitdagingen op gebieden zoals mode, voeding en daarbuiten, zal de behoefte aan schaalbare, ethische en efficiënte productiemethoden aanzienlijk toenemen. We hopen te blijven samenwerken met vooruitstrevende partners die onze missie delen om de manier waarop materialen worden gemaakt en gebruikt te transformeren, ten voordele van zowel mens als planeet.

Hoe worden Brewed Protein-vezels gemaakt? Deze illustratie legt het uit. Credits: Spiber

Het interview werd schriftelijk afgenomen.