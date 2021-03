Waste2Wear: Een crisis veranderde in een kans

Circulariteit is het meest besproken item van het moment. Spelers in de mode-industrie investeren steeds meer in duurzamere producten en manieren van werken. Hoewel 2020 een moeilijk jaar was voor velen in de detailhandel, heeft het bedrijf Waste2Wear zijn zakelijke activiteiten aanzienlijk laten groeien: De crisis heeft veel grote merken de noodzaak van verandering laten inzien, inclusief de verschuiving naar gerecyclede materialen in uniformen, boodschappentassen enz. Met de unieke blockchain-oplossing die volledige transparantie en traceerbaarheid van de gerecyclede stoffen ervan mogelijk maakt, heeft Waste2Wear in 2020 verschillende wereldwijde merken op hun klantenlijst weten te plaatsen.

Waste2Wear is in het begin van de jaren 2000 begonnen met een onderzoek naar het gebruik van polyester uit gerecycled plastic en maakt sinds 2008 hoogwaardige RPET-producten. De ervaring en kennis met betrekking tot het werken met een bronmateriaal dat heel anders is dan ongebruikt polyester, stelt het team in staat om een grote verscheidenheid aan textielkwaliteiten en afgewerkte producten te leveren. Het werken met merken als Fabienne Chapot en Perfect Moment creëert de mogelijkheid om continu nieuwe materialen van topkwaliteit te ontwikkelen.

Het verhaal delen met de eindgebruiker

De grootste voordelen van duurzamere stoffen zijn weggelegd voor het milieu en de werknemers die bij de toeleveringsketen betrokken zijn. Maar er is geen sprake van een tegenstelling tussen het bovengenoemde en het financiële succes van merken. Klanten zoeken steeds vaker naar duurzame opties en eisen transparantie.

Waste2Wear is een pionier geweest in het implementeren van blockchain-verificatie in de toeleveringsketen. Dit waarborgt de authenticiteit van RPET- en RPP-materiaal (dat wordt gebruikt in tassen) en verkleint het risico op onderaanneming. Tegelijkertijd biedt het een unieke mogelijkheid voor de merken om hun duurzaamheidsverhaal te delen met de eindklanten.

Een QR-code op de labels of op het product (bijvoorbeeld boodschappentassen) geeft elke gebruiker inzicht in de plaats waar het materiaal vandaan komt en hoe het product is gemaakt. Elke smartphone met internetverbinding kan worden gebruikt om gedetailleerde informatie over de recycling te bekijken. Ook kan er meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van het merk worden toegevoegd.

Probeer het zelf uit: scan de code op de afbeelding om te bekijken

De RPP-tas is een uitvinding van Waste2Wear. Het onderzoeksteam van het bedrijf heeft een proces ontwikkeld om kunststoffen uit koelkasten, airconditioners enz. te gebruiken om non-woven stoffen te maken met uitstekende eigenschappen voor boodschappentassen en verpakkingen voor e-commerce.

De oceanen helpen

Het gebied waar plastic afval de meest schadelijke impact heeft, zijn de oceanen. Als afval niet goed wordt beheerd en plastic in het water terechtkomt, wordt het dierenleven in de oceaan direct geschaad. Waste2Wear werkt samen met plasticverzamelaars langs waterwegen om van plastic afval met een hoog risico om in de oceaan te belanden, een waardevolle grondstof te maken. Waste2Wear kan stoffen leveren met een mix van 30% plastic afkomstig uit de oceanen en 70% regulier post-consumer plastic. Dit is het hoogste percentage in de industrie.

Een groot probleem met betrekking tot polyesterweefsels is het vrijkomen van microplastics. Het laatste onderzoek schat dat 4% van de microplastics in de oceaan afkomstig is van gewassen kleding, in vergelijking met bijvoorbeeld de 16% van oude autobanden.

