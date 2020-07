Wat de Lidl sneaker van 12,99 euro ons laat zien over fast fashion

Lidl heeft in Londen een paar sneakers gelanceerd dat in sommige landen slechts 12,99 euro kost. De vraag naar de felgekleurde sneakers is in Groot-Brittannië zo groot dat de gelimiteerde voorraad van de sneaker en Lidl-gekte de doorverkoopprijs al hebben opgedreven tot omgerekend zo rond de 500 euro, zo meldt de Daily Mirror. Vorig jaar zagen we hetzelfde gebeuren toen Zeeman zowel een sneaker van 12,99 als een sneaker van 200 euro lanceerde . Beide waren binnen no-time uitverkocht. Het fenomeen roept belangrijke vragen op, niet over hoe je nog een paar kunt bemachtigen, maar over de vraag waarom er nog steeds ketens zijn die zo goedkoop mogelijk produceren.

De fast fashion industrie heeft de laatste jaren veel controverse opgeroepen: van een Lidl jeans voor 6,99 euro tot een Missguided bikini van een Britse pond en een bodysuit van Fashion Nova voor slechts 2,68 euro. Zo’n beetje elke high street retailer, van H&M tot Forever 21 en Boohoo, heeft kritiek gekregen over hun bijdrage aan het tijdperk van de wegwerpkleding. Ze produceren goedkope kleding van synthetische stoffen die gemaakt worden met behulp van fossiele brandstoffen, ze betalen werknemers in de fabrieken te lage lonen en voorraad die niet verkocht wordt, gaat rechtstreeks naar de vuilstortplaats.

Een goedkope sneaker die viral gaat

De grote vraag naar de Lidl sneaker is niet heel verrassend. Er circuleren ironische memes op social media, gebruikers vragen waar ze te koop zijn en YouTube toont video’s van “gelukkigen” die de sneaker hebben weten te bemachtigen.

De goedkope Lidl sneakers worden op dit moment gedistribueerd in Groot-Brittannië, België, Duitsland, Finland en Nederland en maken deel uit van een grotere trend. Ondanks een groter bewustzijn rondom duurzaamheid, klimaatmarsen, het openbaar uiten van kritiek op vervuilende merken en pogingen tot ‘greenwashing’, is de vraag van consumenten naar goedkope producten onverminderd populair.

Het feit dat textielproductie meer bijdraagt aan klimaatverandering dan luchtverkeer en transport samen, lijkt voor consumenten op zoek naar een koopje niet van belang. Ook goedkope arbeidskrachten, de korte levenscyclus van kleding en het afpersen van supply chains door retailers die winst proberen te maken door goedkope producten zo snel mogelijk te verkopen, schikt consumenten nauwelijks af.

De dalende koersen van fast fashion etailer Boohoo laten nu zien dat er blijkbaar een crisis nodig is om de fast fashion industrie wakker te schudden. Terwijl consumenten dit ook teweeg hadden kunnen brengen door merken te boycotten of meer te leven volgens het ‘koop beter in plaats van meer’ adagium. Consumenten mogen dan de macht hebben om veranderingen teweeg te brengen, in een maatschappij die zegt steeds meer waarde te hechten aan duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden, is de vraag naar goedkope producten nog niet verminderd.

