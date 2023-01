Wat heeft mannenmode de komende jaren in petto? Mehtap Güngormez over ‘de nieuwe man’

Dat de traditionele rolverdelingen in de Westerse maatschappij de afgelopen jaren onderhevig zijn geweest aan veranderingen is niets nieuws. Hoe deze veranderingen tot op vandaag de dag nog invloed uitoefenen op de mannenmode blijft echter elk jaar weer een verrassing. Ontwikkelingen die jaren geleden al in gang zijn gezet, blijven keer op keer nieuwe visuele uitingsvormen vormen aannemen. Tijdens Modefabriek deelde trend forecaster Mehtap Güngormez haar visie van ‘de nieuwe man’ en wat dit karakter betekent voor de mannenmode van de komende jaren.

Vandaag de dag stapt de man nog steeds verder en verder uit het traditionele rolpatroon, zo valt er te concluderen op basis van Güngormez’s visie. Mannen zoeken naar nieuwe vormen van betekenis. De disbalans in de wereld die voortkomt uit crises, polarisatie en oorlog wordt weerspiegeld in de mode. Waar het voorheen ging om gematigde en gemiddelde perspectieven, worden nu extremen opgezocht. Zo is er meer ruimte om te spelen met de pijlers mannelijkheid en vrouwelijkheid en deze op een eigen manier te herinterpreteren. Ook voor kwetsbaarheid is er meer ruimte.

The real currency: Ruimte voor eigen overtuigingen

Dit vertaalt zich in een tendens waarnaar Güngormez verwijst als ‘the real currency’. Authenticiteit, een woord dat sinds een aantal jaren steeds meer voorkomt en zich momenteel in een piek lijkt te bevinden, is een belangrijk aspect van de ‘nieuwe man’. Mannen hebben meer ruimte een sterk, eigenzinnig karakter na te leven. Ze nemen hun plek in als ‘echt’ persoon, met authentieke overtuigingen en gevoelens, zo ook door middel van mode. Rapper A$ap Rocky en ontwerper Aimé Leon Dore noemt Güngormez als voorbeelden. Zo speelt Leon Dore met een balans binnen streetwear, dat voorheen vooral werd geassocieerd met hiphop, door het op authentieke wijze te linken aan Amerikaanse sportkleding.

Interessant is ook dat de stropdas volgens Güngormez een terugkeer maakt door middel van authentieke herinterpretatie. “Nu het pak niet langer mainstream is, wordt het onder de innovatievelingen weer opnieuw gewaardeerd. Mensen pakken elementen ervan op en geven het een nieuwe betekenis, zoals bijvoorbeeld rapper Tyler, the Creator.” Het pak wordt vandaag de dag dan ook niet gedragen op de traditionele, formele manier zoals we die kennen van bij Georgio Armani, maar juist met een pet, hoodie en sneakers.

Givenchy FW23 Menswear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

The old vs new paradigm: Het digitale onderbouwd het mystieke

Er is in de moderne wereld nog maar weinig ruimte over voor mysterie. Zelfs de meest specialistische informatie is maar een paar klikken van ons verwijderd en religie speelt voor steeds minder mensen een rol. Het is om deze reden dat mannen volgens Güngormez zoeken naar nieuwe vormen van betekenis door middel van spiritualiteit, yoga, meditatie, silent retreats en psychedelica: vandaag de dag veel voorkomende mechanismen om de snelheid van de maatschappij mee te kunnen bijbenen.

In de mannenmode is dit visueel vertaald door middel van materialen en patronen. Er zijn visuele referenties naar het stenen tijdperk, ‘occult’ symbolisme, funghi en psychedelische visuele effecten. Hierbij komen het digitale en mystieke samen en speelt artificiële intelligentie (AI) een significante rol. Zo zijn veel van de patronen gegenereerd door AI. Daarbij lijken de opkomst van AI en alle vragen en zorgen die daarbij komen kijken verwerkt te worden in kleding door middel van een spel met visuele effecten die doen afvragen wat echt en nep is, zoals gezien bij een vervormde jeans van Dolev Elron en Diesel.

Een behoefte om te gronden in een digitale wereld zorgt voor toenemend gebruik van natuurlijke stoffen als linnen en hennep. Ook de Gorpcore trend (het dragen van functionele outdoor kleding buiten het beoogde gebruik) heeft hier natuurlijk mee te maken en uit zich op een ander niveau in waar Güngormez naar verwijst als ‘ninja tech’. Hierbij wordt outdoor gelift tot een niveau waarbij men zich beschermt tegen extremere onvoorspelbare weersomstandigheden. Het bedekken van neus en mond, tot dusver vooral gezien onder jongere generaties, is hiervan een voorbeeld. Ook ‘puffiness’ valt aan binnen dit thema. Zo ondervindt de bomberjack, ondanks dat hij nooit écht weg is geweest, weer een opleving.

Dries Van Noten FW23 Menswear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Botter FW23 Menswear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

New surealism: De rol van fantasie

Een speelsheid in mode is inmiddels ook voor mannen breed geaccepteerd. Modieuze mannen worden de nieuwe norm, zo legt Güngormez uit. In lijn met het thema authenticiteit uit zich dit in speelsheid en fantasie die in zijn extremere vorm surrealistische vormen aanneemt. Colm Dillane, oprichter van het merk KidSuper en ontwerper van Louis Vuitton’s vorige week gepresenteerde FW23 mannencollectie, past dit toe in kleurrijke patronen die draaien om plezier en creativiteit. Güngormez verwijst naar deze kleur- en fantasierijke esthetiek als een ‘nieuw surrealisme’. Een grote ontwikkeling in de mannenmode, die vooral vroeger maar zelfs vandaag de dag nog een serieuzere ondertoon heeft.

Ook retro elementen komen volgens Güngormez onder het mom van speelsheid terug. Alessandro Michele introduceerde deze tendens al bij Gucci, met zijn stijl die rijk was aan jaren zeventig patronen kleuren. Dit laat ook ruimte over voor echt iconische items, zoals de loafers met dikke zolen zoals bekend bij Prada, of de ouderwetse houtje touwtje jassen.

Kidsuper Studios FW23 Menswear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Botter FW23 Menswear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

De toekomst van streetwear?

Ook de toekomst van streetwear in zijn algemeenheid, die de door media als Business of Fashion en Vogue Business de laatste tijd aan de kaak is gesteld, kwam tijdens een vragen rondje aan het eind van Güngormez’s verhaal aan bod. De conclusie? Streetwear neemt een te grote rol in om zomaar weg te vallen. Het zal relevant blijven, zij het in nieuwe vormen. Zo zal de ontwikkeling van de man in onze maatschappij de komende jaren hand in hand gaan met wat we van de streetwear kunnen verwachten.

