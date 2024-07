Wat is aangepaste mode? Acht op de tien Nederlanders weet het niet

Aangepaste mode, ook wel bekend als adaptieve mode, wint nog geen terrein onder de Nederlandse consument. Tachtig procent van de Nederlanders weet niet wat het is, zo blijkt uit onderzoek van Zalando. Ook Nederlanders met een permanente lichamelijke beperking lijken aangepaste mode nog niet te vinden.

Aangepaste mode moet het aankleden makkelijker en comfortabeler maken. Toch weet 67 procent van de Nederlanders met een permanente lichamelijke beperking niet wat aangepaste mode is, aldus Zalando.

Onder de Nederlanders die wél weten wat adaptieve mode inhoudt, heerst een probleem. Zo’n 58 procent van hen vindt het lastig om modieuze en betaalbare aangepaste mode te vinden. Negen procent is het daar niet mee eens en een derde heeft er geen mening over. Bovendien vindt 81 procent van de Nederlanders dat mode meer adaptieve kenmerken moet bevatten, zodat mensen met een beperking meer keuze hebben uit stijlen en producten.

“De cijfers laten zien dat er een grote kloof is tussen wat mensen weten en wat nodig is op het gebied van aangepaste mode. Wij streven ernaar om een platform te creërenwaar iedereen die bij Zalando winkelt zich gerespecteerd en vertegenwoordigd voelt”, zo deelt Fabio Baum, General Manager van de Benelux en Nordics bij Zalando.

“Het blijft moeilijk voor mensen met een beperking om modieuze, aangepaste kleding te vinden. Door adaptieve collecties aan te bieden en uit te breiden onder onze Private Labels en door andere merken, willen we deze uitdaging aanpakken. Daarom bieden we een gevarieerde selectie van stijlvolle aangepaste kleding in verschillende prijsklassen en maten op één plek aan. Ik ben er trots op dat we onlangs ons aangepaste assortiment hebben uitgebreid met 14 sportitems van onze Private Labels.”