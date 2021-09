Wat is de rol van de modeontwerper in de metaverse?

Ken je de term ‘metaverse’? Die werd voor het eerst gebruikt door auteur Neal Stephenson in zijn sciencefictionroman Snow Crash uit 1992, maar volgens Google Trends bereikte de term een hoogtepunt in zoekopdrachten in april 2021 en lijkt sindsdien hoog te blijven scoren. Maar waarom is iedereen - zowel binnen de mode-industrie als daarbuiten - plotseling geïnteresseerd in de metaverse of een digitaal meta-universum?

Alleereerst is daar de race om kapitaal. Zo haalde Epic Games in april een miljard dollar aan financiering op, om zijn langetermijnvisie voor de metaverse te kunnen ontwikkelen. Een visie die overigens veel kansen voor modemerken bevat. Er zijn ook nog veel vragen: Wat betekent de metaverse voor de mode-industrie? En hoe zal de groeiende populariteit van de online wereld het werk van modeontwerpers beïnvloeden?

Dit artikel is een samenwerking tussen The Digital Fashion Group Academy en FashionUnited en is gebaseerd op het Webinar "Fashion Design Meets the Metaverse", gehost door TDFGA in samenwerking met Parsons N Ventures.

Auteur: Lívia Pinent, Digital Professor for Research aan The Digital Fashion Group Academy.

Wat is de metaverse?

"Het is in ieder geval geen game", zegt Richard Hobbs van BNV, een marktplaats voor ontwerpers en merken die opereren in diverse virtuele omgevingen. Voor Hobbs is "de metaverse alles waar een digitaal bezit gemakkelijk kan worden meegenomen naar andere systemen." Deze ‘interoperabiliteit’ is een belangrijk voordeel van de metaverse ten opzichte van het huidige verzuilde internet waar platforms los van elkaar opereren.

Hoewel we nu dus weten dat de metaverse geen game is, loopt de game sector wat de metaverse betreft, wel voorop. Het is een sector die in 2020 152,1 miljard dollar waard was en nog steeds groeit. Via gaming leren mensen de metaverse kennen en gaat het deel uitmaken van hun dagelijks leven.

Mode versmelt met gaming

Leslie Holden, medeoprichter van The Digital Fashion Group, denkt dat het samenvoegen van mode en gaming nieuwe mogelijkheden biedt en een carrièrepad voor jonge ontwerpers: "Alleen al in het Verenigd Koninkrijk studeren er elk jaar zo'n 5000 modeontwerpers af, met weinig kans op werk. Ik zie de metaverse als een kans op nieuwe mogelijkheden en nieuwe beroepen voor creatieven in de mode. We moeten ervoor zorgen dat er minder modetalent wordt verspild en de metaverse kan een antwoord bieden op het gebrek aan banen in de traditionele mode-industrie."

Holden vervolgt: "De technologie die we gebruiken om de metaverse te creëren is ontwikkeld door de game-industrie, wat betekent dat de tools niet zijn ontwikkeld voor mode. Net als bij de ontwikkeling van de metaverse zelf, zijn we gebaat bij een gezamenlijke aanpak. Epic Games weet dit en investeert al in mode, en ik zie de metaverse als het begin van een nieuwe definitie van mode met een doel, mogelijk aangedreven door nieuwe partners. Het kan een fantastische kans zijn voor ontwerpers."

Mode in de metaverse moet allereerst draagbaar zijn. Of, zoals Richard Hobbs zegt: “Nu kun je wat je in de ene metaverse koopt, niet ook in een andere metaverse dragen. Er is namelijk niet één metaverse. Er zijn verschillende metaverses die worden gebouwd door verschillende groepen. Sommige zijn eigendom van bedrijven, andere zijn meer een ‘community effort’. Maar allemaal hebben ze meerdere standaarden, maten en eisen waaraan moet worden voldaan om iets digitaal te bezitten en te gebruiken.” De huidige opkomst van gedecentraliseerde autonome organisaties heeft het concept van NFT's en eigendom van digitale activa makkelijker gemaakt. En dit biedt ook zakelijke mogelijkheden voor modemerken en ontwerpers.

Modeontwerpers in de metaverse

Daniella Loftus, van ‘This Outfit Does Not Exist’, een platform voor digitale mode, denkt dat ontwerpers een sleutelrol spelen in dit nieuwe universum: "De digitale ontwerper kan ervoor zorgen dat de digitale wereld een complete ervaring wordt", aldus Loftus.

Loftus definieert digitale mode aan de hand van drie verschillende verschijningsvormen: eerst phygital ofwel digitale mode ontworpen met het doel fysieke kledingstukken te produceren. De tweede vorm is fysiek en digitaal gecombineerd: digitale mode die kan worden gedragen met behulp van augmented of virtual reality. En de derde vorm is volledig digitaal, dat wil zeggen digitale mode die rechtstreeks aan een avatar wordt verkocht. In de metaverse gaat het om de laatste twee: fysiek en digitaal gecombineerd, en alleen digitaal.

"Als je kijkt naar de manier waarop we mode in de fysieke wereld beschouwen, stelt het ons in staat om de perceptie van onszelf vorm te geven met de kledingstukken die we dragen, maar ook om de perceptie van anderen over ons te kleuren. Dat is in de metaverse precies hetzelfde, het wordt daar zelfs versterkt. In de metaverse is uiterlijk en kleding (of verschijningsvorm) niet alleen van invloed op jouw eigen gemoedstoestand en die van de mensen om je heen, het dompelt je onder in die virtuele omgeving en bepaalt zelfs de regels van de interactie onderling," zegt Loftus. Ontwerpers kunnen mensen begeleiden zich uit te drukken en het mogelijk maken binnen te treden in werelden die anders niet toegankelijk zouden zijn.

Welke vaardigheden moeten ontwerpers ontwikkelen om deze gidsfunctie voor de metaverse te vervullen? Volgens Sean Chiles, medeoprichter van The Digital Fashion Group, "moeten modeontwerpers naast de digitale mindset ook emoties kunnen vertalen die opkomen bij het onderzoeken van de tijdgeest, en het werken met fysieke elementen zoals stoffen, technische aspecten, enz. Dit is de verbinding met het fysieke. Realiteit en digitaal vermengen, is volgens mij de belangrijkste vaardigheid die modeontwerpers nodig hebben om de overstap te kunnen zetten naar een nieuwe digitale realiteit van de toekomst."

Voor Chiles zijn de nieuwe technieken die nodig zijn voor digitale mode en 3D-ontwerp vergelijkbaar met maatwerk of coutureontwerp waarbij je een outfit voor één klant creëert. "Digitaal kun je zoveel verschillende versies van een uniek stuk maken dat een enorme creatieve output ontstaat, een vloedgolf aan creatieve NFT's, die alleen binnen de metaverse kan bestaan," zei hij. Dit creëert een ander soort druk voor de ontwerper, concludeert Chiles, "in de context van de metaverse en digitaal modeontwerp, wordt het beheersen van AI echt interessant omdat AI kan helpen dit probleem te verlichten."

Vooruitgang in technologieën zoals kunstmatige intelligentie en het toegenomen vermogen van cloud servers om 3D-toepassingen uit te voeren en de gemaakte bestanden snel te renderen, dragen allemaal bij aan de uitbreiding van de metaverse. Maar zoals Richard Hobbs aangeeft, is dit een open einde en bevindt het zich nog in een vroeg stadium.

Terwijl de technologie nog volop in ontwikkeling is, kan de branche de kans grijpen om na te denken over de beste manier waarop de juiste mentaliteit voor deze nieuwe toekomst te creëren, door de metaverse te zien als een land van grenzeloze mogelijkheden waar we nieuwe vormen van sociale interactie kunnen ontdekken.

Hieronder een sneak peak van de video:

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.com en vertaald uit het Engels.