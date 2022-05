Wat is duurzame katoen?

Katoen is een van 's werelds belangrijkste natuurlijke grondstoffen die gebruikt wordt in de Fashion Industry. Veel modemerken verwerken katoen in hun collecties vanwege de comfortabele draageigenschappen, het goede vochtopnemende vermogen en de hoge slijtvastheid.

In principe is katoen als grondstof biologisch afbreekbaar en recyclebaar. Er komt weinig CO2 vrij tijdens de productie en katoen draagt niet bij aan de groeiende “plastic soup”. Het nadeel is echter dat voor de productie van katoen veel grond nodig is, wat kan leiden tot ontbossing. Ook wordt in de productie veel water gebruikt en bij de teelt worden veel kunstmest, pesticiden en chemicaliën gebruikt. Dit is slecht voor het milieu en de arbeiders die op de plantages werken.

Om tot een duurzamere productie van katoen te komen, is het Better Cotton Initiative (BCI) opgericht. Het "Better Cotton Standard System" is een holistische benadering van duurzame katoenproductie die alle drie de pijlers van duurzaamheid omvat: milieu, maatschappij en economie.

“Better Cotton” wordt verkregen via een systeem van “Mass Balance”. Dit betekent dat Better Cotton niet fysiek traceerbaar is tot eindproducten, maar BCI boeren profiteren op basis van de volumes die op deze wijze worden ingekocht.

Een essentieel onderdeel van het Better Cotton Standard System zijn de zeven Better Cotton Principes en Criteria. Door deze principes te volgen, produceren Better Cotton-boeren katoen op een manier die beter is voor henzelf, hun gemeenschap en het milieu.

De zeven punten richten zich op:

Gewasbescherming Watergebruik Bodemgezondheid Biodiversiteit Vezelkwaliteit Menswaardig werk Beheersysteem

Beeld: Profuomo, eigendom van het merk.

Om de gestelde duurzaamheidsdoelen te bereiken wordt vanuit BCI veel tijd gestoken in het trainen en opleiden van katoenboeren, worden de katoen producerende bedrijven regelmatig beoordeeld en worden resultaten gemeten, wordt het volume door de “Better Cotton Chain of Custody (CoC)” in de gehele supply chain gemonitord en vastgelegd en zorgt BCI ervoor dat claims die door deelnemers worden gemaakt geloofwaardig, transparant en nauwkeurig zijn. Tot slot zet BCI zich ook in voor het meten van de duurzaamheidsverbeteringen en op het evalueren van de milieu-, sociale en economische impact van het Better Cotton Standard-systeem.

Ook voor het mannenmodemerk Profuomo is duurzame katoen één van de belangrijkste grondstoffen in de collectie. Profuomo werkt samen met “The Better Cotton Initiative” om de katoenteelt wereldwijd te verbeteren. Het merk gebruikt BCI gecertificeerde katoen onder andere voor alle shirts, katoenen overshirts, chino’s en de gehele sport collectie die bestaat uit verschillende sweatpants, t-shirts, hoodies en sweaters.

Profuomo heeft zich ten doel gesteld om in 2024 100% 'duurzamer katoen' in te kopen. Naast BCI gecertificeerde katoen, wordt daarbij ook gebruik gemaakt van biologisch katoen (‘organic’) en gerecycled katoen. BCI-katoen is daarbij de minimumnorm. De volgende stap is om het aandeel Biologische katoen te vergroten, omdat Biokatoen nog beter is in termen van water- en energiegebruik.

Dit is een van de vele initiatieven van Profuomo waaruit blijkt dat de onderneming zich actief inzet voor een steeds duurzamere productie van haar collecties.