Wat is vrouwelijke mode in 2023? “Dat heeft ze zelf in de hand.”

Door de jaren heen heeft de fashion industrie al heel wat versies van ‘vrouwelijke’ mode gezien. Het is ook een van de specialisaties van het Nederlandse JANSEN amsterdam, voorheen Juffrouw Jansen. FashionUnited vroeg het designteam achter het label hoe vrouwelijkheid verweven is in hun eigentijdse collecties.

Zelf in de hand

Wat meteen opvalt in de nieuwe collectie van JANSEN amsterdam is hun kleurrijke, tijdloze pakken voor alle leeftijden. “Pakken voor vrouwen zullen waarschijnlijk altijd in de mode blijven”, begint een designer van het designteam. “Het staat goed en je look is meteen af.” Bij JANSEN geldt de betekenis van een pak heel breed. Je draagt hem traditioneel, dus broek-jasje, maar ook stoer met een colletje of de blazer op een jurk.

Die flexibiliteit is precies waar vrouwelijkheid bij JANSEN amsterdam overgaat. “Vrouwelijkheid betekent dat een vrouw het zelf in de hand heeft en dat is ook onze specialisatie. Je kan elk item zo vrouwelijk maken als je maar wil, het pak met een blouse of hemdje eronder met een mooi kant detail. Bij een jurkje leveren we bijvoorbeeld een ceintuur, zodat je hem zo getailleerd kunt dragen als je wil.” Aan klassiekers geeft het designteam van JANSEN amsterdam een twist, bijvoorbeeld door een opvallende mouw, een bijzondere silhouet of zakjes in de zijnaden van de jurk, “zodat je hem ook zonder ceintuur kunt dragen met een stoere gymp of boot eronder.”

‘Sexy’ niet relevant

Toen het volwassen, completer geworden label nog Juffrouw Jansen heette, ging vrouwelijkheid ook al over die vrijheid om je eigen draai te kunnen geven aan je look. Designteam JANSEN amsterdam; “Vrouwen moeten zich vooral zo lekker en comfortabel mogelijk voelen. Ze hebben zelf in de hand om, afhankelijk van hoe ze zich voelen, voor uitgesproken vrouwelijk te gaan of niet.”

Vrouwelijkheid heeft volgens JANSEN amsterdam dan ook niets met sexy te maken. Dat begrip vinden de designers van het merk niet zo relevant, of zelfs verouderd. Het gaat meer over eigenheid, en de vrijheid om zelf te kiezen wat je wil dragen en wat je mooi vindt. “We hebben echt een eigen handschrift en dat heeft vooral te maken met details, op een hooggesloten blouse zetten we bijvoorbeeld een mooi knoopje en we werken graag met kantdetails, plooien en draperievormen. Zo kun je je eigen kleedmoment creëren.”

Het nieuwe JANSEN Veel ruimte dus voor eigen invulling, maar er keren ook een aantal vrouwelijke designelementen terug. Dat begint met het uitzoeken van bijzondere dessins, waar vervolgens een hele lijn omheen wordt gebouwd. JANSEN amsterdam kent ook een aantal herkenbare vormen, zoals de bodycon dress waar altijd wel vraag naar is. Er zit veel kant in de collecties, als detail of als volledig artikel, en er is altijd het mooie knoopdetail.

Qua materialen ligt de oorsprong van het label in de jersey, Punto di Roma, maar bij het nieuwe JANSEN amsterdam zien we vooral veel geweven stoffen. In de zomercollectie die nu uitgeleverd wordt, zit bijvoorbeeld een kanten jurkje, een mooie top met geborduurde details op de mouw, en een prachtig licht pak. De mouwloze blazer blijkt ook razend populair. Het volwassen, eigentijdse JANSEN amsterdam heeft de sterkste elementen van vroeger dus bewaard, maar is ook jong en compleet. Dat brengt serieuze verdieping in de collecties.

Leeftijdsloos

De typische Juffrouw Jansen klant, wordt dan ook een stukje breder geïnterpreteerd. De doelgroep is aan het verschuiven naar een wat jongere klant en dat zie je aan de opbouw en het kleurgebruik binnen de nieuwe collectie. De beeldtaal is ook aan het veranderen. In onze laatste campagne zien we bijvoorbeeld twee vrolijke modellen poseren in het zonnetje in Alicante.

JANSEN amsterdam is voor een breed publiek, we praten niet meer over leeftijd. Moeder en dochter dragen dezelfde vrolijke bloesjes en kleurrijke pakken. Wat de JANSEN amsterdam vrouw vooral is, ambitieus, stijlvol en eigen. “Dat is echt onze kracht: hoogwaardige materialen, de speciale details nét dat bijzondere knoopje, de uitgesproken dessins. Het gaat om het inbrengen van verfijning – en heel veel liefde.