Wat maakt de perfecte jeans? Dit zijn de zes best verkochte stijlen van Cup of Joe

Een kijkje in Cup of Joe's best verkopende stijlen. Cup of Joe is geen doorsnee denimmerk - met een missie om terug te keren naar de basis, richt het merk zich op jeans met een onberispelijke pasvorm en materiaal dat slijtage tegengaat terwijl het comfort van de drager in gedachten wordt gehouden.

Het merk werkt met zowel carry-over als seizoensgebonden stijlen en biedt een verscheidenheid aan keuzes die hen in staat stelt te kiezen tussen geliefde klassiekers en meer trendy, seizoensgebonden stukken. Cup of Joe brengt ongeveer twee dozijn zorgvuldig ontworpen broek- of shortsstijlen per jaar uit - een duidelijk bewijs van hun expertise op dit gebied van kleding.

Cup of Joe is momenteel aanwezig in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Frankrijk, maar ook in Tsjechië en Canada. Naast hun eigen website is Cup of Joe aanwezig in tal van winkels in deze landen, waaronder The Stone, Intercity en Le Ballon in Nederland. Voor hun retailpartners biedt Cup of Joe NOS-opties, zodat de meest populaire stijlen altijd beschikbaar zijn voor de klant zonder de voorraad in de gaten te hoeven houden.

Of je nu een retailer bent die zijn merkenportfolio wil uitbreiden of een modeliefhebber die op jacht is naar de perfecte jeans: lees verder om de best verkopende stijlen van Cup of Joe te ontdekken.

Skinny, flared, bootcut; De drie best verkopende damesstijlen

Van links naar rechts: Sophia-, Laura-, en Matilda-Styles. Beeld: Cup of Joe, eigendom van het merk.

Nooit uit de mode: De Sophia in Black Vintage

Super skinny fit, hoog getailleerd en een klassieke zwarte kleur met een verwassen afwerking - de Sophia voldoet aan alle eisen van de iconische zwarte skinny jeans. Sinds hun opmars eind jaren 2000 heeft de skinny jeans een eeuwige status verworven in de modewereld - ondanks een korte periode van uit de mode raken, maakt de skinny jeans een langzame maar gestage terugkeer op de huidige catwalks, als begeleiding van het post Y2K tijdperk - voor Gen Z als een nieuwe ontdekking en voor Millenials als een herrezen favoriet.

Gemaakt met Cup of Joes WELLSHAPE-technologie, is de stof rekbaar en stevig, wat de hele dag comfort biedt met een curve shaping effect en het belangrijkste: de technologie zorgt ervoor dat de jeans niet uitrekt! De Sophia is verkrijgbaar in de maten 24 tot en met 34 en biedt lengteopties van 28 tot en met 34. Deze skinny stijl kost 69,99 euro. Voor de liefhebbers van blauwe jeans is de Sophia verkrijgbaar in verschillende indigotinten, maar ook in grijze en groene kleuren.

Terug naar de jaren zeventig: De Laura Jeans in Medium Blauw

De Laura heeft een kenmerkende vorm die de laatste jaren weer in de belangstelling staat: hoog getailleerd, vijf zakken, getailleerd rond heupen en dijen met een jeugdige flare aan de onderkant. Perfect om te combineren met laarzen of in een meer eigentijdse look met platform sneakers. De Medium Blue-tint van dit model biedt talloze mogelijkheden, waardoor het de perfecte basis is voor casual en sportieve looks.

De Laura is verkrijgbaar in de maten 24 tot en met 34 en biedt opties voor de lengte van 30 tot en met 34. De Laura kost 69,99 euro en is verkrijgbaar in twee andere tinten blauw, klassiek zwart en fris wit.

Bootcut met een twist: De Matilda in Sapphire Blue

De Matilda bouwt voort op het succes van de flared styles en deelt veel kenmerken met de Laura, maar heeft een detail dat extra comfort biedt en de flatterende pasvorm nog verder verbetert: een dubbele taillebandnaad die de heupen benadrukt en de proporties van de boot-cut leg in evenwicht brengt. De levendige kleur van de Sapphire Blue wassing draagt bij aan het speelse en krachtige gevoel dat geassocieerd wordt met de late jaren 70, waardoor de Matilda een echt statement piece wordt.

De Matilda is verkrijgbaar in de maten 24 tot en met 34 en biedt lengteopties van 30 tot en met 34 en kost 69,99 euro. Naast het klassieke middenblauw is de Matilda er ook in donker indigo en in gewassen zwart.

Hybride versus slim fit: De best verkochte herenstijlen

Van links naar rechts: Felix-, en Joe-Styles. Beeld: Cup of Joe, eigendom van het merk.

Preppy ontmoet comfort: De Felix in donkergroen

De Felix is geen doorsnee broek: met het klassieke uiterlijk van een chino en de casual pasvorm van een cargobroek zou je niet verwachten dat dit model gemaakt is van een jersey-achtige stof, waardoor het de ultieme combinatie is van slim en comfortabel. De slanke pasvorm is opgewaardeerd met details die het verschil maken: een rits- en knoopsluiting is bovendien voorzien van een aantrekkoord en riemlussen, de achterzakken zijn voorzien van knopen in houtlook. Schuine voorzakken en een gezoomde pijp die geschikt is voor manchetten dragen verder bij aan de relaxte en moeiteloze look van deze stijl.

De Felix is verkrijgbaar in de maten 27 tot en met 38 met verschillende lengtes van 32 tot en met 34. Naast donkergroen is deze unieke stijl verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder antraciet, zwart, marineblauw, kaki, bruin en een lichte steenkleur, en kost 69,99 euro.

Blauwe jeans voor altijd: De Leo in Space Blue en Blue Black

Bij twijfel, draag een blauwe jeans - de originele kleur van denim is altijd een goede keuze, wat tot uiting komt in het portfolio van Cup of Joe met niet één maar twee blauwgekleurde bestsellers. Met de Leo stijl heeft Cup of Joe een superslanke, klassieke pasvorm gecreëerd die voor zichzelf spreekt. Met in gedachten dat comfort de sleutel is, is de Leo gemaakt met de WELLSHAPE technologie, overtuigend met een super rekbaar materiaal dat flexibiliteit en bewegingsvrijheid biedt, ondanks de nauwsluitende pasvorm.

De Leo is verkrijgbaar in de maten 28 tot en met 38, met een selectie van lengtes van 30 tot en met 34. Dit model kost 69,99 euro en is verkrijgbaar in verschillende blauwe kleuren, grijs en zwart.