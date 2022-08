Wat zit er achter de nieuwe groene revolutie in de mode-industrie?

Na de pandemie en de daaropvolgende herziening en evolutie van veel maatschappelijke waarden, verwachten consumenten steeds vaker van modebedrijven dat ze sociale initiatieven steunen en hun ecologische voetafdruk verkleinen, nu de noodsituatie in verband met klimaatverandering de krantenkoppen haalt. Diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid staan bovenaan de agenda.

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van bedrijven wordt ook een dwingende noodzaak, nu consumenten zich steeds meer zorgen maken over klimaatverandering en de wereldwijde afvalberg, en steeds meer mensen de groene trend omarmen en kiezen voor gerecyclede alternatieven voor goederen die ze in hun dagelijks leven gebruiken, waaronder modeartikelen.

De druk om zich groener op te stellen, neemt ook toe vanuit de regelgevende instanties

We zien nu dat regeringen de overproductiecrisis in de mode-industrie proberen aan te pakken, taskforces in het leven roepen en nieuwe wetten opstellen om regels en handhavingssystemen vast te stellen die de komende jaren een verandering in bedrijfsmodellen en de gewoonten van de consumenten zullen forceren.

De EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel, die de commissie op 30 maart 2022 heeft gepresenteerd, heeft als ambitie dat tegen 2030 alle textielproducten die in de Europese Unie op de markt worden gebracht, recycleerbaar en duurzaam zijn. De strategie bevat ook voorstellen om de manier te veranderen waarop kleding en textiel worden ontworpen, geproduceerd, aangekocht en aan het einde van hun levenscyclus worden beheerd, net als wat aan de consument gecommuniceerd wordt. De voorgestelde maatregelen omvatten nieuwe koolstofheffingen, een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel, het vaststellen van verplichte minima voor de opname van gerecyclede vezels in textiel en het verantwoordelijk stellen van merken om ervoor te zorgen dat hun productie plaatsvindt met volledige inachtneming van sociale rechten.

Ondanks de grijze gebieden kan de EU-strategie doorwerken in de wereldwijde waardeketens, aangezien internationale merken die in de EU willen blijven verkopen, hun processen en activiteiten daarop zullen moeten afstemmen en waarschijnlijk soortgelijke praktijken in andere regio's zullen overnemen.

De nieuwe duurzaamheidseis is de drijvende kracht achter de innovaties in de mode op het gebied van plantaardige materialen

De groeiende duurzaamheidseis is een drijvende kracht achter een sterke toename van B Corp-certificeringen, initiatieven voor meer inclusiviteit en diversiteit, het herontwerpen van toeleveringsketens, maar ook achter product- en materiaal innovaties, zoals nieuwe milieuvriendelijke vezels op plantaardige basis en gerecyclede vezels.

Terwijl de plantaardige trend voor het eerst opdook in de voedingsindustrie en in die sector het meest geëvolueerd blijft, toont de 'Voice of the Industry Sustainability Survey' van het Londense marktonderzoekbureau Euromonitor aan dat de plantaardige trend ook een belangrijke prioriteit wordt voor de mode-industrie. Zo'n 46 procent van de respondenten in de kleding- en schoenenindustrie is van plan om in de nabije toekomst producten op de markt te brengen met een veganistisch, vegetarisch of plantaardig label.

Interessante recente innovaties op plantaardige basis zijn onder andere de samenwerking van Adidas met de Finse fabrikant Spinnova om de Terrex HS1 uit te brengen, een pullover voor trektochten die volledig van plantaardige vezels is gemaakt, terwijl de Japanse start-up Spiber veganistische zijde en wol produceert uit 'gebrouwen proteïne', en heeft samengewerkt aan verschillende collecties met The North Face in Japan.

Milieuvriendelijke alternatieven voor leer zijn nog nooit zo populair geweest

Innovaties op het gebied van alternatieven voor leer zijn niet nieuw. Belangrijke spelers in de mode-industrie gebruiken al jaren alternatieven voor hun tassen, bagage en schoeisel, zoals Adidas x Stella McCartney als pionier op het gebied van veganistische sportschoenen, of Nike en Hugo Boss die Piñatex, een natuurlijk lederalternatief gemaakt van vezels van ananasbladeren, gebruikten in sommige van hun collecties voor de uitbraak van de pandemie.

Sinds de Covid-19-crisis is het tempo van de innovatie echter aanzienlijk versneld en is er ook een duidelijke verschuiving merkbaar van alternatieven op basis van plastic naar biomaterialen, als gevolg van de toenemende druk van zowel consumenten als regelgevende instanties. Verstoringen in de toeleveringsketen en de almaar stijgende grondstofkosten, aangewakkerd door de nooit eerder geziene hoge inflatie, dwingen de spelers in de modesector er verder toe om niet-traditionele materialen verder te verkennen.

Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een overvloed aan innovaties op het gebied van nieuwe milieuvriendelijke vezels en in het bijzonder op het gebied van lederen alternatieven. Hermès heeft bijvoorbeeld een partnerschap aangekondigd met MycoWorks voor handtassen van paddestoelenleer, terwijl het Italiaanse luxe sneakermerk Golden Goose samen met het duurzame bedrijf Coronet in maart 2022 een gezamenlijk R&D-lab voor eco-lederen sneakers heeft geopend in Erba, Como. Dit is het eerste eco-platform dat "Made in Italy"-alternatieven voor leer ontwikkelt en de eerste sneaker van het samenwerkingsverband, de uniseks Yatay 1B, is al te koop.

Meer mainstream merken zijn er ook bij betrokken. Zo kondigde H&M in 2021 een partnerschap aan voor zijn duurzame concept Innovation Stories, met de Mexicaanse start-up Desserto, dat een veganistisch, plasticvrij alternatief voor leer gemaakt van biologische cactusplanten produceert. Het bedrijf heeft sindsdien de aandacht getrokken en Mexico op de kaart gezet voor duurzame mode.

De weg vooruit: De plantaardige trend blijft

In de toekomst verwachten we een vloedgolf van milieuvriendelijke innovaties op het gebied van biomaterialen die niet alleen veganistische/vegetarische of 'cruelty free' claims mogelijk maken, maar ook claims die vrij zijn van chemicaliën en plastic. Dit vindt niet alleen weerklank bij een groeiend aantal consumenten, maar zal bedrijven ook helpen hun ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance) te bereiken - of deze doelstellingen nu vrijwillig worden nagestreefd of zijn vastgelegd in de vorm van een wet. Merken die in staat zijn collecties te ontwerpen van biologisch afbreekbare materialen of materialen gemaakt van afval, zullen bijzonder goed gepositioneerd zijn om te slagen in een marktomgeving die aandringt op meer circulariteit in de mode-industrie.

Dit artikel is geschreven door Marguerite Le Rolland, industry manager, apparel and footwear bij Euromonitor International. Euromonitor is een wereldwijde leverancier van business intelligence, marktanalyse en consumenteninzichten. Voor meer informatie of om contact op te nemen, klik hier.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.