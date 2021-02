We Fashion breidt uit met collectie voor tieners

Modemerk We Fashion breidt de collectie verder uit. Het merk lanceert nu een teens collectie gericht op tienermeiden, aldus het persbericht. De collectie richt zich op meiden van 9 tot en met 12 jaar met maten tussen de 122 en 176.

“Veel jonge meiden kijk vaak op naar oudere meiden en hun stijl. Speciaal voor deze jonge tienermeiden heeft We Fashion een exclusieve teens collectie ontworpen,” aldus het merk. We Fashion omschrijft de collectie als stoer en trendy die perfect zijn om te combineren om een eigen stijl te creëren. De collectie zal exclusief via de website van We Fashion verkocht worden.

We Fashion heeft naast de nieuwe teens collectie een dames-, heren- en kinderlijn. Het merk heeft 183 eigen winkels en is aanwezig in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland.