We Fashion reageert op staking filiaal in Brussel: “Onbegrijpelijk”

“Onbegrijpelijk dat er juist in deze moeilijke tijd, waarin de retail het door de pandemie ongelofelijk zwaar heeft, actie gevoerd wordt,” aldus een woordvoerder van We Fashion in een statement. Afgelopen maandag werd een staking uitgevoerd door de Belgische vakbond CNE waarbij de toegang van het We-filiaal in het winkelcentrum Woluwe in Brussel werd geblokkeerd.

De actie werd opgebroken door de politie. We Fashion meldt dat het gros van de groep actievoerders uit niet-We personeel bestond. Ook ontstond er door de actie een gevaar voor het aanwezige personeel en winkelend publiek. “Inzet van de vakbonden is een afwijking van het wettelijk en sectoraal afgesproken protocol in geval van winkelsluiting,” aldus het statement van We Fashion.

Vakbond CNE geeft in een persbericht aan dat het management van We Fashion gesprekken over een sociaal plan niet aangaat en dat er een dubbele standaard geldt voor werknemers. “In sommige winkels krijgen ze compensatie, in andere vertrekken ze zonder. Concreet: een werknemer in de Rue Neuve winkel met 10 jaar aan ervaring krijgt negen maanden compensatie, een collega in Woluwe met dezelfde ervaring krijgt één maand compensatie,” aldus CNE.

We Fashion roept betrokken vakbondbestuurders op hun verantwoordelijkheid voor alle Belgische We-werknemers ‘serieus te nemen en verdere wilde en ongefundeerde acties die het bedrijf serieuze schade berokkenen, onmiddellijk te staken’. CNE geeft juist aan dat werknemers gemobiliseerd blijven totdat het management met ‘acceptabele voorstellen komt die niet discrimineren tussen collega’s die dezelfde ervaring hebben binnen hetzelfde bedrijf’.