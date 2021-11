WE Fashion voegt grotere maten toe aan assortiment

WE Fashion breidt de maatvoering van de vrouwencollectie uit met de maten 48, 50 en 52. Dat meldt het merk in een persbericht. Een gedeelte van de standaard najaarscollectie van WE Fashion is vanaf nu onder de noemer ‘WE Fashion Curve’ beschikbaar in de maten 44 tot en met 52. “Geen aparte collectie dus met andere items en prints, maar echt een verlenging van de huidige maatboog,” aldus WE Fashion.

In eerste instantie worden alleen ‘highlights’ uit de collectie in de grotere maten uitgevoerd, later zullen meer items volgen, zo is in het persbericht te lezen. Onder WE Fashion Curve vallen onder meer blazers, pakken, tops, jurken en spijkerbroeken.

De maten 44 en 46 werden al eerder aan de vrouwencollectie toegevoegd. “Met het verlengen van de maatboog, laat het merk zien dat stijl niet maatgebonden is,” aldus WE Fashion. “Elke vrouw kan er, ongeacht maat, lengte of figuur, dankzij de jarenlange expertise op het gebied van fit & fabrics goed uitzien in de collectie van WE Fashion.”