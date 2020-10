'We krijgen 100 bestellingen per dag en dit is pas het begin'

Tom Sans runt samen met zijn broer Nick kledingwinkel Sans. Ze namen de zaak 15 jaar geleden over van hun ouders. Daarnaast runnen ze een webwinkel en in maart hebben ze de stap genomen om hun producten ook te verkopen via bol.com.

“We wilden al langer verkopen via bol.com, maar dat is tijdens de coronacrisis in een versnelling gekomen. Je ziet door de jaren heen een verschuiving van offline naar online en de verhouding ligt nu op 70 procent online en 30 procent offline, maar ik schat in dat dit naar een verhouding van 80/20 gaat. Er is nu gewoon veel meer mogelijk dan alleen adverteren via Google en verkopen via je eigen webshop.”

“In maart zijn we gestart met verkopen via bol.com. Dat was zeker een goede beslissing. We krijgen hierdoor zo’n 100 bestellingen per dag extra. Het bijt ons verkeer niet, het zijn echt nieuwe klanten. Ik zie het als een vijver waar je gaat vissen. Soms ga je naar een nieuwe plas, dan kun je denken: ik hoor hier niet, want er vist al iemand anders. Maar je kunt ook denken; ik ga hier toch ook eens vissen, wie weet vang ik wel veel nieuwe vissen. Wij vissen nu in de vijver van bol.com, daar is gelukkig genoeg vis. Uiteindelijk profiteren we er allebei van. Bol.com zet mode op deze manier sneller op de kaart en wij leveren een nieuwe doelgroep aan.”

“Je hoeft het niet alleen te doen, we krijgen regelmatig feedback. Afspraak is afspraak. Dat betekent dat je je leveringen goed op orde dient te hebben. Daar hou ik van, zo werken we zelf ook. Op andere platforms mis ik dat, daar gaat er puur om dat je zoveel mogelijk artikelen verkoopt.”

“Ik verwacht dat dit nog maar het begin is van de samenwerking. Er valt op dit gebied nog veel winst te behalen, dat is natuurlijk super interessant voor ons, maar ook voor andere ondernemers die in de mode zitten. Samen kunnen we deze tak groter maken. Tegen andere ondernemers wil ik zeggen: probeer het gewoon. Het kost weinig tijd, je maakt erg simpel een koppeling met je eigen webwinkel en dan zie je het vanzelf wel. Daarna is het een kwestie van aanpassen en bijsturen.”