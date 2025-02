'We polijsten de diamant': Hoe VIVEH zijn toekomst met precisie en doelgerichtheid vormgeeft

Toen de Nederlandse fotograaf en model Vivian Hoorn VIVEH in 2022 oprichtte, lanceerde ze niet zomaar een nieuw modemerk – ze daagde de diepgewortelde schoonheidsnormen van de industrie uit. Ze zag een gat in de markt voor premium, tijdloze mode ontworpen voor alle vrouwen en creëerde een collectie die de vrouwelijke vorm zonder beperkingen viert.

Nu het label zich voorbereidt op de herlancering van zijn website en het verfijnen van zijn identiteit medio februari, zijn deze strategische updates erop gericht de boodschap aan te scherpen en consistentie te garanderen in alle merkmiddelen. Om deze evolutie te verkennen, sprak FashionUnited met Rebecca Cangi, Brand Manager bij VIVEH, en Nicholas Hurenkamp, oprichter en CEO van VIVEH en Coutured, een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van toonaangevende productmerken, over de richting van het merk, de toewijding aan vakmanschap en de bredere visie die de toekomst ervan bepaalt.

Rebecca Cangi, Brand Manager bij VIVEH en Nicholas Hurenkamp, oprichter en CEO van VIVEH en Coutured. Credits: VIVEH

Ontstaan vanuit een marktbehoefte

VIVEH is ontstaan uit een persoonlijke frustratie met de maatconventies in de industrie die veel vrouwen uitsluiten. "Vivians inspiratie voor VIVEH kwam voort uit haar eigen ervaringen met mode," zegt Hurenkamp. "Ze had maat 42 en vond het absurd dat ze als 'plus size' werd gecategoriseerd. Die discrepantie tussen maatstandaarden en de lichamen van echte vrouwen werd de katalysator voor het merk."

Vanaf het begin profiteerde het label van diepgaande kennis van de industrie. Met een gevestigde toeleveringsketen die hoogwaardige stoffen betrekt van Europese en Italiaanse weverijen en een sterke productiebasis in Portugal, was het merk gepositioneerd voor succes. De toewijding aan lokaal geproduceerd, hoogwaardig vakmanschap zorgt voor tijdloze, duurzame stukken die aansluiten bij hedendaagse waarden.

Mode die past bij het leven van vrouwen

Een kernpijler van VIVEH's designfilosofie is veelzijdigheid. De kledingstukken van het merk zijn zo gestructureerd dat ze gedurende de dag kunnen transformeren, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende gelegenheden. "Onze bestverkochte tops kunnen op meerdere manieren worden gedragen – off-shoulder voor een avondje uit of met een gestructureerde halslijn voor op het werk," zegt Cangi. "Vrouwen ervaren kleding anders gedurende de dag. Onze stukken weerspiegelen die realiteit door flexibiliteit te bieden – of het nu gaat om aanpassing aan veranderende lichaamsvormen of een naadloze overgang van werk naar sociale evenementen."

Patronen maken speelt ook een cruciale rol bij het bereiken van de perfecte pasvorm. In tegenstelling tot veel merken die opschalen vanuit een kleinere basismaat, begint VIVEH met maat 42, wat zorgt voor goed gebalanceerde proporties over het hele assortiment – een aanpak die zowel comfort als draagbaarheid verbetert voor een divers klantenbestand.

VIVEH SS25. Credits: VIVEH

Verfijning van het merk: Een strategische evolutie

Drie jaar na de lancering verfijnt VIVEH zijn merkidentiteit – geen rebranding, maar simpelweg aanpassen aan de tijd. "We hadden een diamant, maar nu polijsten we hem," zegt Hurenkamp. Het kern-DNA van het merk blijft intact, maar de focus ligt nu op een preciezere boodschap en visuele cohesie. Onderdeel van deze verfijning is het benadrukken van VIVEH's belangrijkste kenmerken – veelzijdigheid, tijdloos design en premium materialen – door middel van duidelijkere storytelling en een meer gestructureerde marketingaanpak.

Een belangrijke verschuiving is een grotere nadruk op beweging en het dragen in het echte leven in de merkbeelden. In plaats van traditionele, statische luxe modefotografie, zullen aankomende campagnes laten zien hoe VIVEH-stukken functioneren in het dagelijks leven. "We willen dat onze visuals weerspiegelen hoe vrouwen onze kleding daadwerkelijk dragen – dynamisch, comfortabel en elegant," legt Cangi uit.

VIVEH SS25. Credits: VIVEH

Centraal in de evolutie van het merk staat een hernieuwde focus op digitale storytelling. De vernieuwde website introduceert 'Studio Notes', een informatiehub waar klanten toegang hebben tot textiel educatie, tips voor kledingverzorging en diepere inzichten in VIVEH's vakmanschap. Daarnaast biedt een speciale community ruimte een platform voor gesprekken over body positivity, persoonlijke stijl en empowerment van vrouwen. Een loyaliteitsprogramma zal zich richten op betrokkenheid in plaats van traditionele beloningen, met exclusieve content, interviews en het bevorderen van diepere verbindingen tussen VIVEH en zijn klanten.

Uitbreiding naar B2B en internationale markten

Aanvankelijk gericht op directe verkoop aan consumenten, breidt VIVEH zich nu uit naar B2B-groothandel vanwege de sterke vraag. Het merk heeft snel terrein gewonnen in Nederland, Noorwegen en heeft onlangs distributeurs aangesteld in Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en België. Duitsland is een belangrijke markt voor toekomstige expansie, gezien de sterke e-commerce prestaties. Retailpartnerships vormen een hoeksteen van deze strategie. Door samen te werken met een divers scala aan verkoopbureaus, waaronder veel vrouwelijk geleide, stimuleert VIVEH open discussies over zijn identiteit als vrouwenmerk, terwijl het open blijft staan voor nieuwe partnerschappen.

"We plaatsen onze producten niet zomaar in winkels – we gaan de dialoog aan met onze B2B-partners," zegt Cangi. De flexibele toeleveringsketen van het label maakt snelle aanvulling mogelijk, afgestemd op de behoeften van de regionale markt, waardoor de relaties met boetiek retailers worden versterkt. Langetermijnvisies omvatten het openen van een flagshipstore, een fysieke ruimte waar klanten het merk volledig kunnen ervaren.

VIVEH SS25. Credits: VIVEH

Op zoek naar nieuwe agentuurpartnerschappen in Duitsland en Italië

VIVEH breidt uit naar Duitsland en Italië en is actief op zoek naar vertegenwoordiging in deze belangrijke markten. Het merk zoekt distributiepartners met sterke netwerken in de premium modesector – partners die de waarden delen en de collectie kunnen verbinden met de juiste retailers. Door samen te werken met ervaren bureaus wil het label zijn marktpositie versterken en zijn lokale strategieën verfijnen.

Voor VIVEH gaat de toekomst niet alleen over mode – het gaat over het hervormen van het gesprek eromheen.