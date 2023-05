Wear lanceert pre-loved kledingcollectie

Het Rotterdamse Wear staat bekend om het omtoveren van tweedehands sneakers in een nieuw paar schoenen. Door sneakers een tweede leven te geven vermindert Wear de CO2-uitstoot en wordt de afvalberg binnen de mode-industrie kleiner, zo klinkt de boodschap van Wear. Die gedachte trekt de Rotterdamse start-up door in een pre-loved kledinglijn.

De kledingcollectie draagt de naam 'Fuck New’ en bestaat uit 75 unieke T-shirts in diverse kleuren en maten. Sommige shirts bevatten nog logo’s van andere merken, schrijft Wear, want het gaat immers om tweedehands shirts. Consumenten kunnen een shirt aanschaffen voor 24,95 euro. De ‘Fuck New’-collectie is vanaf 11 mei verkrijgbaar via de webshop.

Het is niet de eerste keer dat Wear een merchandise collectie op de markt brengt. In april 2022 verscheen een collectie in samenwerking met kunstenaar Reinier Landwehr. Die collectie was gemaakt van PETA-approved en GOTS-certified biokatoen. “We merkten dat het toch niet helemaal in lijn was met onze missie”, aldus Pim Roggeveen, mede-oprichter van Wear, in het persbericht. “De ‘Fuck New’-collectie is duurzamer dan een nieuw shirt, wat naadloos past in ons streven om duurzaamheid toegankelijk te maken.”