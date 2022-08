Webshop Little Soho krijgt eigen label

De Nederlandse webwinkel Little Soho verkoopt sinds ongeveer vijftien jaar dameskleding van verschillende merken, zoals American Vintage, Dante 6 en Second Female. Sinds kort heeft de webshop ook een eigen label met de naam Club Soho, zo melden oprichters Monique Hullegie en Hélène Terrahé in een persbericht.

"Vanaf het allereerste uur is het onze missie om blikvangers van over de hele wereld op één plek toegankelijk te maken voor onze klanten en zo de ultieme online boetiek te creëren. De afgelopen jaren hebben we dit met veel plezier gedaan. Toch was er altijd nog een diep gekoesterde wens om onze passie tastbaar én draagbaar te maken," vertellen Hullegie en Terrahé in het bericht.

De eerste collectie van het label bestaat uit een serie sweaters in pasteltinten waarop de woorden 'Club Soho Amsterdam' geborduurd zijn onder een afbeelding, bijvoorbeeld een palmboom, een cocktailglas of een ananas.