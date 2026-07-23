Werken bij de modegroep achter Mexx, Bamboo Basics en MAGIC Bodyfashion

De naam HVEG Group is misschien niet bij iedereen in de mode-industrie direct bekend, maar de merken van de groep kent bijna iedereen: van Bamboo Basics en MAGIC Bodyfashion tot Shabbies Amsterdam en Mexx. Vanuit het hoofdkantoor in Leusden en de grote vestiging in Drunen combineert HVEG Group een sterk portfolio aan consumentenmerken met uitgebreide private label-activiteiten. Corporate Recruiter Arianne Vos neemt je mee achter de schermen van de organisatie en vertelt wat werken bij HVEG Group zo bijzonder maakt.

Samenwerking zonder identiteitsverlies

HVEG Group rust op twee sterke pijlers: een dynamisch merkenportfolio en een ambitieus private label-segment. Aan de merkenkant bouwt de groep aan bekende namen zoals Bamboo Basics, MAGIC Bodyfashion, Shabbies Amsterdam en Mexx, elk met een eigen identiteit en een trouwe achterban. Aan de private label-kant worden collecties ontwikkeld voor grote internationale retailers, verdeeld over gespecialiseerde divisies.

Wat werken bij HVEG Group zo interessant maakt? Elk merk en iedere divisie behoudt bewust zijn eigen identiteit. Neem Sassa, Bamboo Basics en MAGIC Bodyfashion: stuk voor stuk bedienen zij een andere doelgroep en opereren zij vanuit hun eigen kracht. Tegelijkertijd profiteren zij van gedeelde logistieke processen en centrale groepsfuncties.

Arianne licht toe: "De kracht van de groep is dat we achter de schermen intensief samenwerken en kennis delen, zonder dat een merk zijn eigen DNA verliest. Je hoeft hier nooit opnieuw het wiel uit te vinden."

Credits: HVEG Group

Ondernemerschap als gezamenlijke kracht

Vraag je wat alle merken en divisies binnen HVEG Group met elkaar verbindt, dan is het antwoord duidelijk: ondernemerschap. Of je nu werkt voor een consumentenmerk of binnen private label, eigen initiatief wordt niet alleen gewaardeerd, maar juist aangemoedigd.

"De deur staat hier voor iedereen open," vertelt Arianne. "Heb je een goed idee? Dan krijg je de ruimte om het uit te werken."

Die ondernemende cultuur zie je terug in de platte organisatiestructuur. Geen lange besluitvormingstrajecten of ingewikkelde hiërarchie, maar korte lijnen en directe communicatie.

"Je loopt hier gemakkelijk bij elkaar binnen, ongeacht je functie. We communiceren open, direct en informeel met elkaar."

Ook de centrale groepsfuncties zoals HR, Marketing, Sustainability en Logistics, werken vanuit diezelfde gedachte. Zij bieden ondersteuning, expertise en kaders, terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitvoering dicht bij de merken en divisies blijft. Zo behouden we de flexibiliteit en ondernemersgeest die HVEG Group kenmerken.

Werken voor de groep: breed leren en ontwikkelen

Voor collega's binnen een groepsfunctie biedt HVEG Group een unieke werkomgeving. Je werkt niet voor één merk, maar krijgt juist de kans om samen te werken met verschillende merken, divisies en locaties. Dat vraagt om flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat je jezelf snel ontwikkelt.

"Je leert de tone of voice van ieder merk kennen, de verschillende doelgroepen én de cultuur binnen de organisatie. Je krijgt een veel breder beeld dan wanneer je voor één merk of locatie werkt."

Hard werken én plezier maken

De modebranche is dynamisch. We werken met collecties, deadlines en seizoenspieken. Dat vraagt soms veel van onze mensen.

"We weten dat we best veel vragen," zegt Arianne.

Juist daarom investeren we bewust in het welzijn van onze collega's. Denk aan vitaliteitsweken, stoelmassages op kantoor en aantrekkelijke sportregelingen.

Daarnaast werken we met Summer Hours, waardoor medewerkers in de zomer hun werktijden flexibel kunnen indelen en op mooie dagen eerder kunnen stoppen. Voor veel functies is hybride werken inmiddels vanzelfsprekend.

"We werken hard, maar we zorgen er ook voor dat er ruimte is voor plezier en een goede balans."

Credits: HVEG Group

Groeien binnen HVEG Group

De diversiteit binnen HVEG Group biedt volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Heb je binnen een merk of divisie alles geleerd? Dan zijn er vaak kansen om door te groeien naar een andere functie, een ander merk of zelfs een ander onderdeel van de groep.

"We willen de ontwikkeling van mensen juist stimuleren," vertelt Arianne. "Als we zien dat iemand ambitie heeft en de potentie bezit om een volgende stap te zetten, dan creëren we daar graag ruimte voor."

Ook op het gebied van opleidingen investeert HVEG Group continu. Er wordt gewerkt aan een eigen HVEG Academy met zowel algemene als vakspecifieke trainingen. In vakgebieden zoals e-commerce, waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is permanente ontwikkeling essentieel. Daarnaast biedt de organisatie praktische ondersteuning, zoals taaltrainingen voor internationale collega's.

Nieuwe medewerkers zijn vaak verrast door de omvang van de organisatie. "Bijna iedereen zegt: 'Ik had geen idee dat er zoveel achter deze organisatie zat.'"

Maar minstens zo vaak horen we iets anders terug: "Ik voelde me meteen welkom. De sfeer is open en collegiaal en er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd."

Bouw jij mee aan een van onze merken?

Werken bij HVEG Group betekent het beste van twee werelden. Je bent onderdeel van een eigen merk of divisie, met korte lijnen, veel verantwoordelijkheid en een ondernemende cultuur. Tegelijkertijd profiteer je van de kennis, slagkracht en mogelijkheden van een internationale modegroep.

Wil jij jouw ideeën tot leven brengen bij een van onze mooie merken? Bekijk dan de openstaande vacatures op de careerspagina en ontdek welke divisie of welk merk het beste bij jou past.