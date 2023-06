Werken bij Lagardère Travel Retail: het beste van twee werelden

Na een lange carrière in de fashion retail werkt Tiffany Curry nu alweer acht jaar als Lounge Manager bij Lagardère Travel Retail op Schiphol. “De tijd is voorbij gevlógen”, zegt ze. “Dat komt vooral door de omgeving. Schiphol is zo bruisend. Er is altijd reuring, de dagen vliegen voorbij. Vroeger wilde ik altijd stewardess worden. En ik ben gek op fashion. Bij Lagardère heb ik het beste van twee werelden.”

Voor Tiffany Curry bij Lagardère terecht kwam, werkte ze bij WE Fashion. “Op een gegeven moment liep ik tegen de vijftig aan en dacht ik: wat wil ik nog? Bij WE had ik alles gedaan wat ik wilde, de laatste jaren werkte ik als District Manager. Ik besloot te kijken waar mijn hart sneller van ging kloppen. Leidinggeven vind ik heerlijk, ik hou van fashion en het leek erg leuk om een uniform te dragen. Toen ik de vacature van Lounge Manager op Schiphol langs zag komen, wist ik: dit is het!”

Beeld: Lagardère Travel Retail

Veelzijdige baan

Als Lounge Manager geeft Tiffany leiding aan de winkelmanagers in een bepaald winkelgebied op Schiphol. “Elke dag beginnen we gezamenlijk met een korte meeting”, vertelt ze. “Daarna gaan de managers de vloer op en kruip ik achter de computer. Daarnaast loop ik geregeld bij de shops binnen om te kijken hoe het gaat. Ook vang ik regelmatig vakanties en pauzes van mijn managers op. Heerlijk vind ik dat, zo blijf ik feeling houden met de dynamiek in de winkels. Sinds een paar jaar geef ik ook trainingen aan nieuwe medewerkers, wat ik erg leuk vind. Ik heb dus een hele dynamische en veelzijdige baan.”

Familiegevoel

Wat maakt werken bij Lagardère nou zo leuk? Tiffany: “Naast het bruisende van Schiphol - waar je dagelijks met allerlei soorten reizigers en nationaliteiten in aanraking komt - is dat toch het familiegevoel bij Lagardère. Allan Henrich, de CEO, maakt bijvoorbeeld wekelijks een winkelronde op Schiphol. Hij kent alle medewerkers bij naam. Sowieso kennen de collega’s elkaar allemaal en dan bedoel ik niet alleen de collega’s uit de eigen winkel, maar ook die van de andere shops. Dat zorgt voor een hoop onderlinge betrokkenheid en gezelligheid.”

Beeld: Lagardère Travel Retail

Gekoesterd

Lagardère staat bekend als werkgever die graag een langdurige relatie met haar medewerkers aangaat. Vandaar dat iedereen bijvoorbeeld een Onboarding training krijgt. “Medewerkers worden hier echt gekoesterd”, beaamt Tiffany. “Veel van mijn collega’s werken hier al jaren, sommigen al meer dan 25 jaar. Je krijgt volop kansen om jezelf te ontplooien en om door te groeien. Je voelt je echt gewaardeerd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over fashion. Want werken op Schiphol betekent natuurlijk óók werken met de mooiste merken. Hugo Boss, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Gant, Profuomo, Michael Kors, Marc Jacobs, Zadig&Voltaire, Victoria’s Secret, noem maar op. Wie een passie voor fashion heeft, komt hier echt in het paradijs terecht.”