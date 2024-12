What’s cooking? FW25 van POM Amsterdam smaakt naar meer

Een menukaart vol favoriete klassiekers en nieuwe smaakmakers: de FW25 collectie van POM Amsterdam is geïnspireerd door food en fashion. Smaak, kleur en textuur zijn de ingrediënten die het eindresultaat bepalen – of dat nou gaat om een gerecht of je eigen stijl. POM Amsterdam levert de elementen voor zelfexpressie met haar nieuwste collectie: POM’s Deli.

POM Amsterdam brengt met de Fall/Winter-collectie voor 2025 een gehele menukaart aan opties, verdeeld in vier drops die ontworpen zijn rond verschillende eetmomenten. Start is het ontbijt, waarmee POM via een outdoor picknick en feestelijk diner doorstoot naar het dessert – om daarna de nacht in te dansen. Croissants, spicy pepers en cocktails zijn all part of the mix.

POM FW25. Credits: POM Amsterdam

Liesbeth POM Founder/CEO POM Amsterdam:

"In een modewereld waarin basiskleuren de boventoon voeren, volgen wij trends maar kiezen wij ervoor om onderscheidend te blijven en trouw te blijven aan ons DNA. Onze collecties combineren commerciële basics in de NOOS-lijn met een krachtige Fall Winter collectie die zich richt op frisse beelden in solids. Dit alles vertaalt zich naar een vernieuwende POM-beleving op de winkelvloer die perfect aansluit op de behoeften van onze retailpartners.

Heel trots zijn wij op ons nieuwe grote kantoorpand en showroom in Amsterdam, waar we dankzij de extra ruimte ons merk en onze collecties optimaal kunnen presenteren. Hiermee zetten we een belangrijke stap in onze groeistrategie."

POM FW25. Credits: POM Amsterdam

De highlights

De collectie is getiteld POM’s Deli en bestaat uit vier leveringen – All Day Breakfast, Garden Lunch, Homemade Dinner en Cheerful Dessert. POM’s Deli is een tasting menu van POM-klassiekers en fashiontrends. Slankgesneden mesh jurken en soepelvallende broeken in de bekende piqué, bloesjes met pofmouwen, paillettenstukken en kleurrijke knits behoren tot het vaste POM-repertoire, waar een baseballjack met huisgemaakte patches, sleek tops met scallops en ruches en printed tracksuits nieuw zijn op het menu.

Snacks, kruiden, spices en crawly creatures maken furore in de prints – highlights zijn de in-house geschilderde prints geïnspireerd op rijkgedekte tafels en tableware en de paillettenrok met de letters van het menu. Er is vanzelfsprekend veel kleur, met meer uni stijlen dan in voorgaande seizoenen. Basiskleuren als zwart en marshmallow krijgen pit door hot red en madame jeanette, drie tinten blauw, van mistig tot nightfall, en suikerzoet roze – met een beetje olijfgroen voor een zoutig accent.

POM FW25. Credits: POM Amsterdam

POM op Modefabriek en Scoop

Geïnteresseerden kunnen de FW25-collectie ontdekken tijdens de Modefabriek op 26 en 27 januari 2025 (stand 814), op Scoop in Londen van 9 tot 11 februari 2025, en tijdens Supreme in München van 8 tot 11 februari. Met deze deelnames blijft POM investeren in haar netwerk en ondersteunt zij retailpartners om hun succes te versterken.