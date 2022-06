When life gives you lemons, make lemonade

Het maakt niet uit wat je voor je voeten geworpen krijgt, maak er het beste van en kijk altijd naar wat er wel mogelijk is…leg daar de focus op en niet op datgene dat op dat moment niet kan of gaat.

“Het creatieve proces wordt altijd extra versterkt wanneer er beperkingen zijn” volgens JANICE. Daarnaast konden we nergens heen in onze vrije tijd, en hadden we NOG meer tijd om goed na te denken over de collectie, wie we zijn, waar we voor staan, waar we naartoe willen groeien en wie de JANICE vrouw is. “De afgelopen 2 jaar zijn voor ons bedrijf fantastisch geweest” volgens JANICE. “We hebben full-force gezeten op productie, marketing, relaties met retailers en zijn verhuisd naar een nieuw kantoor. Het voelde aan als een bubbel waar we in zaten waarin iemand op de pauze knop had gedrukt. Aan de andere kant ging het bij ons op kantoor 200 km per uur.”

Geen vakanties, geen etentjes, geen feestje of bruiloften…maar met ons fantastische team gas op het merk…en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Tijdens een van de brainstormsessies werd het idee besproken de JANICE consument nog meer te kunnen helpen met een totale look. Wat zou er nog bij kunnen en waar zou de JANICE lover haar look mee kunnen versterken…het idee zonnebril werd geboren!

Janice zonnebrillen, eigendom van het merk.

JANICE lanceert zonnebrillen

Kwaliteit is altijd al onderdeel geweest van het merk-dna van JANICE, zo ook bij het creëren van de zonnebrillen collectie werd gezocht naar de mooiste materialen om te gebruiken voor onze zonnebrillen. Andy Wijnen licht toe: ‘Toen we deze collectie aan’t ontwerpen waren, hielden we er rekening meer dat men weer op vakantie mocht gaan, de pandemie over zou zijn en we weer mochten stralen. Je zou je koffers weer mogen pakken en de zon op kunnen zoeken, dan moest de zonnebrillen collectie ook een verlenging van onze kleding collectie zijn en staan voor kwaliteit.”

Een zonnebril is al lang niet meer een item dat alleen gedragen wordt als bescherming tegen de zon, het is een alledaags mode accessoire geworden die je het hele jaar door kunt dragen. Het moesten brillen worden die veelzijdig bij meerdere looks gecombineerd konden worden, van hoogzomer tot winterse outfits. Het maakt je outfit af en kan gebruikt worden als versterking van je persoonlijkheid.

De zonnebrillen van Janice

De dames zonnebrillen collectie van Janice zijn gemaakt van luxe materialen. Zo wordt het montuur gemaakt van acetaat. Een biopolymeer dat gemaakt is uit hernieuwbare bron: hout en katoen. Acetaat is echt een geweldig materiaal, het heeft een diepe glans en transparantie. Hoe hoger de kwaliteit van het acetaat hoe beter de glans. Omdat acetaat een plaatmateriaal is worden onze brillen zorgvuldig met de hand geproduceerd en gepolijst.

De lenzen in onze zonnebrillen zijn gemaakt van CR39, een resin. Dit is ook het materiaal waar ze in de optiek glazen op sterkte van maken. Het glas is vuilafstotend en krasvast. Daarbij bieden ze de beste bescherming tegen de zon die jouw ogen verdienen. De lenzen houden bijna 100% van alle schadelijke UVA en UVB straling tegen en dragen het label UV400.

De vergulde afwerking van de tips en scharnieren zorgen voor de kers op de taart en geven de zonnebril, samen met met het ingelegde Janice logo, een hele rijke finish.

6 brillen, 2 modellen met elk 3 varianten. Van klassiek zwart tot turquoise Havana en van Champagne tot degrade bruin.

De lancering van de zonnebrillen van Janice

JANICE wilde een mega gifting box voor de influencers die de zonnebrillen moesten lanceren. Zo werd er 3D een brillendoos geprint, moesten de influencers een veiligheidsbril op en mochten ze de bril met een hamer achter een glasplaatje vandaan timmeren. Lonneke Nooteboom, Quinty Trustfull, Kelly Weekers, Monique Westenberg, Anouk Smulders zijn slechts een paar namen die vol trots de brillen dragen en hebben gelanceerd…

De zonnebrillen zijn met open armen ontvangen en zijn een hit! Het was de juiste move om deze groep toe te voegen aan de accessoires van JANICE. We zijn dan ook al druk bezig met de nieuwe zonnebrillen collectie voor 23-1!

Plannen 2022 voor JANICE

“Focus, focus, focus” is volgens Andy het belangrijkste dit jaar. Om de groei te kunnen blijven hanteren en waarborgen, is focus het beste. We gaan dit moment niet voor groei, maar voor verdieping en verbreding. Intensivering zeg maar. Dit geldt voor zowel de samenwerking met onze retailers als de band die we opbouwen met de consumenten.

Daarnaast willen we heel even bijkomen van het sprinten van de laatste 2 jaar. “ Als wij weten waar we zijn en de tijd nemen om te kijken waar we naartoe willen, kunnen kijken hoe we het merk JANICE kunnen verbeteren en zoeken naar verbreding van onze collectie, komt de verdere groei vanzelf”, volgens JANICE. “Groei komt niet door meer, meer, meer…maar door ook even pas op de plaats te nemen, te inventariseren en te beseffen waar je bent…en waar wij nu zijn, is verder dan we 2 jaar geleden ooit hadden durven dromen!”

“Dankbaar voor het geloof van onze mega retail partners en de liefde van de consumenten die het uiteindelijk dragen. Dat is waar je het voor doet, zegt Andy. Het is een samenspel en wisselwerking waarbij de liefde en het enthousiasme ons alleen maar nog meer gedreven maakt.”

