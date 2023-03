White Milano 2023 overtuigt top buyers en social media met merkenmix

White Milano werd op maandag 27 februari afgesloten. Tijdens de editie van dit jaar steeg het aantal interacties op Instagram met 450 procent, waardoor de 50.000 tijdens de beursdagen werden overschreden en in totaal 270.000 impressies en 15.000 bezoeken werden geregistreerd.

Aantal buitenlandse buyers steeg met 8 procent

De beurs werd op 24 februari geopend in aanwezigheid van Lucia Borgonzoni, staatssecretaris van Cultuur. White Milano, dat door Massimiliano Bizzi werd gelanceerd, stond opnieuw in het teken van kwalitatief onderzoek, maar richtte zich ook op internationalisering en esthetische ontwikkeling, waardoor het aantal buitenlandse kopers met 8 procent toenam. In totaal trok de beurs 18.000 bezoekers - evenveel als de editie van vorig jaar.

Ongeveer 300 van de deelnemende bedrijven kwamen uit het buitenland - de helft van alle exposerende bedrijven. Ook veel bezoekers kwamen uit het buitenland. Het evenement, dat werd gesponsord door de stad Milaan, werd ook ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking (MAECI) en het agentschap voor buitenlandse promotie en internationalisering van Italiaanse bedrijven (ICE). Ook de Confartigianato Imprese, een organisatie die kleine tot middelgrote ondernemingen ondersteunt, met name in de ambachtelijke sector, was partner.

Tot de ontwerpers die in de "Secret Rooms" exposeerden behoorden Olubiyi Thomas, Romeo Hunte, Dreaming Eli, Riz Poli en Studio Pansters - rijzende sterren uit de modewereld en een selectie die de scoutingexpertise van Simona Severini (een sleutelfiguur met wie Massimiliano Bizzi in 2002 White oprichtte) bevestigt. "Wij zijn het evenement dat kleine en middelgrote labels een kans geeft, en dat is een toegevoegde waarde: ten eerste omdat alle grote namen van nu ooit klein zijn begonnen, en ten tweede omdat we op deze manier aantrekkelijker zijn voor de buitenlandse kopers, die tegenwoordig andere behoeften hebben dan vroeger", benadrukt Massimiliano Bizzi.

In de lofts van White Milano presenteerden een aantal ontwerpers hun collecties, waaronder Stefano Mortari, maar ook Avant Toi en Maria Calderara, die zich met hun mode richten op moderne vrouwen en unieke stukken creëren die indruk maken door innovatief design en onverwacht volume.

Beeld: Maria Calderara, FW23, White

Een gevarieerde merkenmix

De sterke merkenmix en de interculturele ontmoetingen zorgden voor veel uitwisseling en inzicht. Zo werd er een cocktailevenement georganiseerd waar vijf Noorse creatieven hun talent toonden in aanwezigheid van de Noorse ambassadeur Johan Vibe. Dit project, genaamd "Expowhite", werd gepresenteerd onder auspiciën van het ministerie van Cultuur en in samenwerking met de Norwegian Fashion Hub en introduceerde vijf Noorse merken - Color Vision, Oleana, Woodling, Host and Var en Come As You Are - die een nieuw soort bedrijfsmodel vertegenwoordigen waarbij creativiteit en kwaliteit voor iedereen toegankelijk worden gemaakt zonder toevlucht te nemen tot snelle mode of massaproductie.

De paneldiscussie The Indigenous Way in het Museum of Culture, georganiseerd in samenwerking met de Canadese ambassade in Italië en IFA (Indigenous Fashion Arts) zette de culturele uitwisseling verder in de schijnwerpers. De discussie ging over het thema Canadese inheemse creativiteit en werd geleid door ambassadeur Elissa Golberg.

Beeld: Taglio del nastro, White

Daarnaast konden bezoekers deelnemen aan een paneldiscussie onder de titel "Is diversity and inclusion a pipe dream? Overcoming tokenism in Europe and beyond", die werd georganiseerd in samenwerking met de Fashion Minority Alliance, haar oprichtster Barbara Kennedy, ontwerpers Olubiyi Thomas, Judith Saint Jermain en Romeo Hunte, alsmede activiste Cassidy Swinger en Elena Berardi.

White gaf de Fashion Minority Alliance en haar ontwerpers een ongelooflijke kans om hun missie op een wereldwijd podium te brengen. "Ons rondetafelgesprek over diversiteit en openheid voor samenwerking gaf ons een gevoel van hoop dat we echte leiderschapskansen blijven zien voor gemarginaliseerde gemeenschappen in Italië en over de grenzen heen," zei Sofia Celeste, directeur van FMA Italië.