White Milano: een succesvolle editie dankzij samenwerking binnen de branche

“We hebben een wonder volbracht. Ik kan nog steeds niet geloven dat we deze klus hebben geklaard en we hebben ook lof ontvangen van alle deelnemende partijen. Milaan heeft van zich laten horen en we hebben met deze moedige editie laten zien dat je met echte samenwerking binnen de branche echt iets kunt bereiken. Daarom denk ik dat Milano Loves Italy heel belangrijk zal zijn voor onze toekomst.” Aldus Massimiliano Bizzi, de oprichter van White, een dag na het einde van de beurs.

“De echte nieuwigheid van dit seizoen is de samenwerking die ervoor heeft gezorgd dat de fysieke editie toch heeft kunnen plaatsvinden, hoe complex dat in deze historische tijden ook was.”

Het evenement vond van donderdag 24 tot zondag 27 september plaats in Super Studio Più aan de Via Tortona en in Base Milano, het voormalig Ansaldo-complex op Via Tortona 54. Hier was plaats voor meer dan 200 merken. Ook waren er 130 merken aanwezig op B2B Marketplace, en daarnaast was er de WSM FASHION REBOOT met 32 duurzame producenten.

“De Italiaanse ondernemers hebben opnieuw moed en kracht getoond. Ze hebben laten zien dat ze er staan en dat onze branche solide is", aldus Brenda Bellei, CEO van White.

White Milano was kortom een succes, met meer dan 200 deelnemende bedrijven en 32 duurzame producenten, 9 evenementen en installaties van mode- en designwinkels voor Milano Loves Italy, 40 digitale business-to-business-presentaties en een rijk programma vol lezingen waarbij de focus lag op retail en duurzaamheid. De beurs werd gesponsord door de gemeente Milaan, in samenwerking met Confartigianato en met de steun van Ice Agenzia en Maeci, en heeft een concrete bijdrage geleverd aan de herstart van bedrijven en van de toeleveringsketen in de modebranche.

Het is een complexe editie geweest die de veerkracht van de Italiaanse bedrijven en van de markt heeft aangetoond. Zij zijn erin geslaagd om nieuwe oplossingen te vinden en projecten op te starten om het economisch herstel op gang te brengen. Het aantal bezoekers van de beurs was goed, zeker gezien de veiligheidsvoorschriften die in acht moesten worden genomen. Er kwamen ongeveer 5000 inkopers en journalisten op de beurs af, plus een zeer klein, maar zeer gemotiveerd publiek dat volop aandacht had voor alles wat de beurs te bieden had. Er was een goede verdeling tussen inkopers uit het noorden en midden van Italië en inkopers uit het zuiden. De aanwezige winkels kwamen met name uit het middensegment.

Bij de 9 evenementen van Milano Loves Italy en de lezingen in Base Milano/Ex Ansaldo was er gezorgd voor een perfecte ontvangst en voor een optimale doorstroming van het publiek, met inachtneming van de afstandsregels. Hoofdrolspelers bij deze eerste evenementenreeks in de multibrand-showroom van Milaan waren onder meer 10 Corso Como met Vièn, Milaura met Jejia, Daad Dantone met de capsulecollectie van Giovanni Cavagna en Biffi Boutiques met ontwerpen van Maissa. Acca Kappa zette het merk Yekaterina Ivankova in de schijnwerpers, The Merchant of Venice bracht Cromantica onder de aandacht en Bel boutique presenteerde Avant Toi. Incontri Boutique tenslotte koos voor het label VeryBusy.

”We zijn erin geslaagd om alle spelers in de modebranche te betrekken bij het Milano Loves Italy-samenwerkingsproject: de Camera Nazionale della Moda, Altaroma, CBI-The Best Shops, Best Showroom, de net opgerichte vereniging Alined Network en Niam (Nazionale Italiana Agenti Moda). Milaan heeft van zich laten horen en we hebben met deze moedige editie laten zien dat je met echte samenwerking binnen de branche echt iets kunt bereiken. Daarom denk ik dat Milano Loves Italy heel belangrijk zal zijn voor onze toekomst”, aldus Massiliano Bizzi, de oprichter van White.

Een van de speciale initiatieven was de Who Is On Next/Altaroma-prijs die werd uitgereikt door CBI-The Best Shop en White. Winnaar van deze prijs was Vaderetro, opgericht door Antonio D’Andrea en Hanna Marine Boyer, dat twee maanden geleden pas zijn eerste collectie presenteerde. De prijs werd uitgereikt door Beppe Angiolini van Sugar/CBI-The Best Shop. “Met onze aanwezigheid hier geven we een belangrijk signaal af: Milaan staat er, en we zijn bezig met een grote herstart", aldus Angiolini.

Het digitale platform White Business to Business Marketplace bood online plaats aan 140 merken die in 40 gestreamde presentaties hun collecties konden presenteren aan aangesloten buitenlandse inkopers. Bij deze 40 digitale live-presentaties met in totaal 1.500 minuten live-streaming werden in de slechts vier dagen die White duurde 550.000 mensen bereikt.

“Er was een goede sfeer en de virtuele aanwezigen hadden veel aandacht voor onze shows. De klanten kwamen uit heel Italië en zeker met het middensegment hebben we goede zaken gedaan", aldus Federico Sarti, Sales Manager van Faliero Sarti, als reactie op de net afgesloten editie van White.

Voor Alessandro Biasotto, CEO van Attic and Barn en Oof Wear, is "Milaan dé stad in Italië voor de modehandel. Zozeer zelfs dat we de afgelopen maanden aanzienlijke investeringen hebben gedaan om de ruimte van onze executive showroom te kunnen verdubbelen. We hebben besloten om opnieuw te beginnen vanuit deze modestad, die met opgeheven hoofd naar de toekomst kijkt. Onze overtuiging is dat als we onze krachten verenigen, de industrie sterker dan ooit kan terugkomen".